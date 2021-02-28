Musluklar açıldı! Bankalardan kıyasıya rekabet! Faiz oranları adeta kanatlanarak uçmaya başladı! 50 bin TL birikimi olanlar…

Bankalardan kıyasıya rekabet! Musluklar açıldı! Faiz oranları adeta kanatlanarak uçmaya başladı! Bankaların arasında süre gelen mevduat faiz rekabetleri karşısında sürat kazanması bireyleri daha iyi kazanç elde etmek için azami faiz oranı veren bankayı aramasına neden oldu. Bankalardan neşelendiren haberin gelmesi ardından bankada paraları olanların değişik bir yatırım kanalı aramasına neden oldu. Bu anlarda 2021 yılında 32 günlük faiz oranlarından en yüksek hangi banka verir ve 50 bin TL ile 32 günde ne kadar kar elde edilir diye düşünülmesine neden oldu. Vadeli mevduat hesapları ile en kolay kazanç elde etmek için büyük bir şekilde risklerinin olmaması vatandaşların daha çok tercih etmesine etki ediyor.
50 bin TL birikimi olanlar…
50 bin TL birikimi olanlar…