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    • Ekonomi
    • 01.03.2021 08:07
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    • 01.03.2021 08:07
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    Musluklar açıldı! Bankalardan kıyasıya rekabet! Faiz oranları adeta kanatlanarak uçmaya başladı! 50 bin TL birikimi olanlar…

    Yatırımcılar için dikkat gerektiren müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bankaların oranlarının uçuşa geçmesi adeta herkesin gözlerine inanamamasına neden oluyor. 50 bin TL birikimi olanlar eğer 32 günlük mevduata atarsa ne kadar kazanacak olduğu belli oldu. aracılığı ile gelen parasal sıkılaşma adımlarının ardından birçok bankada parası olanların yüzlerini gülmesine neden oldu. 32 günlük mevduat hesaplarının ne kadar çok kazandıracak olduğu en çok merak edilen konularından bir tanesi olarak araştırılmaya başlandı. Bankada toplu bir şekilde paraları olan vatandaşlar en çok hangi banka faiz veriyor öğrenmek için araştırıyor.

    takvim.com.tr
    Bankalar adeta yarışa girdi! Faiz oranları uçmaya başladı!

    Bankalardan kıyasıya rekabet! Musluklar açıldı! Faiz oranları adeta kanatlanarak uçmaya başladı! Bankaların arasında süre gelen mevduat faiz rekabetleri karşısında sürat kazanması bireyleri daha iyi kazanç elde etmek için azami faiz oranı veren bankayı aramasına neden oldu. Bankalardan neşelendiren haberin gelmesi ardından bankada paraları olanların değişik bir yatırım kanalı aramasına neden oldu. Bu anlarda 2021 yılında 32 günlük faiz oranlarından en yüksek hangi banka verir ve 50 bin TL ile 32 günde ne kadar kar elde edilir diye düşünülmesine neden oldu. Vadeli mevduat hesapları ile en kolay kazanç elde etmek için büyük bir şekilde risklerinin olmaması vatandaşların daha çok tercih etmesine etki ediyor.

    50 bin TL birikimi olanlar…

    50 bin TL birikimi olanlar…

        50 bin TL birikimi olanlar…

        Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

        Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

        Mevduat Faiz Oranları

        Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

        Vade Çeşitleri

        Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

        Vadeli mevduatta stopaj kesintisi

        Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.
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        Haberler Ekonomi Musluklar açıldı! Bankalardan kıyasıya rekabet! Faiz oranları adeta kanatlanarak uçmaya başladı! 50 bin TL birikimi olanlar…