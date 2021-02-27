SON DAKİKA: Ekonomi ve Hukuk reform paketi! Detaylar netleşti: 81 ile kurulacak





TASARRUFA ÖNCELİK

Ekonomik paketin önemli ayaklarından biri de kamunun tasarrufa yönelmesi olacak. Bu kapsamda acil olmayan hemen hemen tüm işler beklemeye alınacak. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hangi alanlarda tasarrufa gidilebileceği konusunda çalışma yaptığı belirtildi.



TAKSİT ERTELEMESİ

Pandemi nedeniyle yeniden yapılandırılan borçlar için ilk taksitler önümüzdeki ay başında ödenecek. İlk taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırmanın bozulması söz konusu. Pandeminin devam etmesi nedeniyle gerek iş dünyasından gerekse AK Partili milletvekillerinden ödemeler için 6 aylık bir erteleme talebi geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilk taksitini ödeyemeyenlerin yapılandırmalarının bozulmaması yönünde bir çalışma yaptığı bildirildi.