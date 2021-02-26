SON DAKİKA: Ekonomide reform paketi hazır: İş ve yatırımın önünü açacak 10 dev adım





BAKAN ELVAN'DAN AÇIKLAMA

Bakan Elvan, "Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanı'mız mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak" açıklamasını yaptı. Ekonomi paketi, iş ve yatırım ortamında güven ortamını tesis eden, mülkiyet hakkını pekiştiren, sözleşme hürriyetini genişleten, yatırım izin süreçlerini kısaltan, tahkimi teşvik eden başlıkları içeren düzenlemeler Meclis'e yasa teklifi olarak sunulacak.