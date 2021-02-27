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    • Ekonomi
    • 27.02.2021 12:13
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    • 27.02.2021 12:14
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    Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2021 başvurusu başladı mı? İşte detaylar...

    TOKİ ev sahibi olmak isteyen yüzbinlerce ailenin hayalini gerçeğe dönüştürdü. 2021 yılında ise ucuz konut başvurularının başlayıp başlamadığı sık sık merak ediliyor. 2021 yılında da satışların hız kesmeden devam etmesi bekleniyor. Her yıl inşaa edilecek Toplu Konut İdaresi sosyal konutları ilk olarak 2019 yılı sonuna doğru büyük bir kampanya ile start almıştı. 2021 yılı için ise 100 bin sosyal konut projesinin hayata geçmesi bekleniyor. Kampanya ve başvuru şartları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 2021 TOKİ 100 bin konut başvurusu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2021 TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu başladı mı? İşte detaylar...

    TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu başladı mı? 2021 TOKİ sosyal konut başvurusu ev sahibi olmak isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan birisi. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştüren TOKİ, bu yıl da binlerce aileyi mutlu edecek. Yapılacak başvuruların ardından Hak Sahibi Belirleme Kurası noter huzurunda yapılacak. Peki, 2021 yılı için TOKİ sosyal konut başvurusu başladı mı?

    BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 100 bin konut projesine dair açıklama yapmıştı. Murat Kurum açıklamasında dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için yapılacak projede 100 bin kişi faydalanacak dedi.

    2021 yılında yapılacak 100 bin konut ise 81 il genelinde yer alacak. Başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin detaylı bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Türk vatandaşı olmak,

    Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,

    Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

    Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,

    Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,

    Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).

        BAŞVURU SIRASINDA GEREKLİ BELGELER!

        TOKİ'den ev ve iş yeri almak isteyen kişilerin T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurması yeterli olacak. Kurasız ev çekilişine Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun kurulmuş tüzel kişilikler başvuru yapabilecektir.

        TOKİ'den kurasız ev çekilişi için; vergi sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve fotoğraflı nüfus kayıt örneği yeterli olacak.

        KURA ÇEKİLİŞİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

        "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

        1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10'u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

        2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

        3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

        Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.

        Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

        Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare'ce belirlenecek tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

        İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.
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        Haberler Ekonomi Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2021 TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu başladı mı? İşte detaylar...