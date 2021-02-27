Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2021 TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu başladı mı? İşte detaylar...

TOKİ 100 bin sosyal konut başvurusu başladı mı? 2021 TOKİ sosyal konut başvurusu ev sahibi olmak isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan birisi. Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşların hayallerini gerçeğe dönüştüren TOKİ, bu yıl da binlerce aileyi mutlu edecek. Yapılacak başvuruların ardından Hak Sahibi Belirleme Kurası noter huzurunda yapılacak. Peki, 2021 yılı için TOKİ sosyal konut başvurusu başladı mı?
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 100 bin konut projesine dair açıklama yapmıştı. Murat Kurum açıklamasında dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için yapılacak projede 100 bin kişi faydalanacak dedi.
2021 yılında yapılacak 100 bin konut ise 81 il genelinde yer alacak. Başvuruların ne zaman başlayacağına ilişkin detaylı bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türk vatandaşı olmak,
Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,
Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,
Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,
Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,
Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).