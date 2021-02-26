A101 27 Şubat aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi yarın marketlere gittiğinde fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından sık sık araştırılıyor. A101'de bu hafta onlarca üründe yüzde 29-30 civarındaki indirimler dikkat çekeceğe benzerken Çerezya Ceviz İçi, Samba Patlamış Mısır, Doğanay Şalgam Suyu Çeşitleri, Ovadan Fortuna İthal Pilavlık Pirinç ve 1 kiloluk paketiyle Doğuş Filiz Siyah Çay merak konusu oluyor. İşte A101 26 Şubat aktüel kataloğu...

A101 27 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU