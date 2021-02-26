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    • Ekonomi
    • 26.02.2021 21:58
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    • 26.02.2021 22:00
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    27 Şubat aktüel kataloğunda bolluk sürprizi! 18 üründe neredeyse yüzde 29'a varan indirim!

    27 Şubat aktüel kataloğunda bolluk sürprizi yarın pek çok ilgisini çekeceğe benziyor. A101'de yarın sabah itibariyle satış sunulacak ürünler arasında Burch Yulaf Ezmesi, Karlıdağ Tereyağı, Aptamil Devam Sütü Çeşitleri, Heinz Mayonez-Ketçap, Inflame 15 W LED Ampül, Ariel Sıvı Deterjan Çeşitleri, Domestos Ultra Çamaşır Suyu, 101'li Mendiva Islak Havlu, Neutrogena Hızlı Emilen Bakım Kremi ürünleri dikkat çekti. Ayrıca kataloğda yer alan pek çok üründe yüzde 29-30'a varan büyük indirimler yer alacak.

    takvim.com.tr
    A101 27 Şubat aktüel kataloğunda bolluk sürprizi!

    A101 27 Şubat aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi yarın marketlere gittiğinde fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından sık sık araştırılıyor. A101'de bu hafta onlarca üründe yüzde 29-30 civarındaki indirimler dikkat çekeceğe benzerken Çerezya Ceviz İçi, Samba Patlamış Mısır, Doğanay Şalgam Suyu Çeşitleri, Ovadan Fortuna İthal Pilavlık Pirinç ve 1 kiloluk paketiyle Doğuş Filiz Siyah Çay merak konusu oluyor. İşte A101 26 Şubat aktüel kataloğu...

    A101 27 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

    Mistral Kağıt Havlu 6'lı

    Eti Tartini Frambuazlı Turta

        Dardanel Konserve Ton Balığı

        Danette Puding Çeşitleri

        Inflame LED Ampül

            Ovadan Yerua İthal Pilavlık Pirinç

            Jacobs Cronat Gold Kahve

            Sebze ve meyve çeşitlerinde indirimler
                Haberler Ekonomi A101 27 Şubat aktüel kataloğunda bolluk sürprizi! 18 üründe neredeyse yüzde 29'a varan indirim!