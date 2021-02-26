Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.02.2021 12:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.02.2021 12:13
    ABONE OL

    nden sonra bir güzel haber daha! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı

    Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bizleri milletçe sevince boğan nden sonra, TPAO'nun Limanı ve geri sahasından yararlanması için limanımıza tahsis edilen alan da genişlemiştir. Doğal gaz çalışmaları için gereken lojistik destek limanımızdan sağlanacak. hizmete girdiği ilk günden itibaren bölgemizi kalkındıracak, ekonomiye, istihdama büyük katkı verecektir." açıklamasında bulundu.

    Doğal gaz keşfinden sonra bir güzel haber daha!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:

    Zonguldak kıyılarında yükselen Filyos Limanı, sadece bir liman olmasının ötesinde hem bölgeyi hem de ülkemizi lojistik alanında bir adım daha ileriye taşıyacak 'dev bir lojistik merkez' projesidir.



    (Filyos Limanı) Sadece Zonguldak'ın değil, başta Karabük ve Bartın olmak üzere tüm Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun ana ihracat merkezi haline dönüşecek. Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olarak, tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacak.



    Bizleri milletçe sevince boğan doğal gaz keşfinden sonra, TPAO'nun Filyos Limanı ve geri sahasından yararlanması için limanımıza tahsis edilen alan da genişlemiştir.

        Doğal gaz çalışmaları için gereken lojistik destek limanımızdan sağlanacak. Filyos Limanı hizmete girdiği ilk günden itibaren bölgemizi kalkındıracak, ekonomiye, istihdama büyük katkı verecektir.



        Yeni dönem, Anadolu coğrafyasının da içinde bulunduğu Avrupa-Asya-Afrika üçgeninin yükselişine sahne olacaktır. Bu bölgenin tam kalbinde yer alan ülkemizi en kısa sürede bu bölgenin ticaretinde hakimiyet kuracağı bir uluslararası koridora dönüştürüyoruz.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Doğal gaz keşfinden sonra bir güzel haber daha! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı