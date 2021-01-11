Doğalgaz sonrası o ile bir büyük müjde daha! Adeta piyango vurdu

Türkiye'nin en büyük 5 yatırımı arasında bulunan Filyos Vadisi projesinde Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanı'nın yer aldığına işaret eden Tutulmaz, şunları kaydetti: "Birkaç projenin bir arada olduğu projedir. Ülkemizin gelişmesinde önemli merkezlerden biri olacak.

Filyos Limanı'nda şu anda çalışmalar yüzde 99,5'te ve bitmek üzeredir. Limanın bir bölümü Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yaklaşık 6-7 aydır kullanılmakta. Hem kullanılıyor hem de inşaat devam ediyor. Geçen hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in açıkladığı üzere doğal gazımızın karaya çıkacağı bölge orası."