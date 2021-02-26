2021 yılı Mart ayında ayakları yerden kesecek haberler devam ediyor! Sicil affı, faizsiz kredi, kira ve fatura desteği yolda…

Sicil affı, faizsiz kredi, kira ve fatura desteği yolda… Mart ayından beri vatandaşlar için müjdeli haberler hız kesmeden devam ediyor. Korona virüs salgın süreçlerinin şiddetinin artması ile beraber başlayan bu destekler her şeyin kötüye gitmesi ile daha da artış göstermeye başladı. Öte yandan yapılandırma kararlarından da destek alamayan vatandaşlar internetten, bankaların kara listesinden nasıl çıkılır araştırması yapıyor. Bazı haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre kara listeden çıkmanın yolları var. Kara listeden nasıl çıkılır, kara listedeyken kredi kartı verilir mi?