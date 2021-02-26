2021 yılı Mart ayında ayakları yerden kesecek haberler devam ediyor! Sicil affı, faizsiz kredi, kira ve fatura desteği yolda…

Sicil affı, faizsiz kredi, kira ve fatura desteği yolda… Mart ayından beri vatandaşlar için müjdeli haberler hız kesmeden devam ediyor. Korona virüs salgın süreçlerinin şiddetinin artması ile beraber başlayan bu destekler her şeyin kötüye gitmesi ile daha da artış göstermeye başladı. Öte yandan yapılandırma kararlarından da destek alamayan vatandaşlar internetten, bankaların kara listesinden nasıl çıkılır araştırması yapıyor. Bazı haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre kara listeden çıkmanın yolları var. Kara listeden nasıl çıkılır, kara listedeyken kredi kartı verilir mi?
Esnaf ve vatandaşlara müjde!
Sicil aflarının müjdesinin gelmesi zor durumda olan vatandaş ve esnaflar için bir nebze rahatlama olurken kepenk indirmek zorunda kalanlar için de kredi alamadıkları durumlarda sicil afları geliyor. Böylece faizsiz kredi destekleri ile beraber bu zorlu süreçlerde biraz da olsa destek almış ve rahatlamanın yöntemlerini görmüş olacaklar. Kara liste içerisine isimleri yer alan vatandaşlar da bankalara başvuru yaparak aranan koşullar karşısında faizsiz kredi desteklerini alabilecek ve rahat edecekler.
BANKALARIN KARA LİSTESİNDEN ÇIKMANIN YOLLARI NELER?
Öncelikli olarak bankalarda adı kara listede olan kişilerin Kredi Sicil Affı Yasası'nın Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girmesi ile birlikte, bu kişilerin borçlu olduğu bankadan yapılandırma kredisi çekerek kara listeden çıkabileceğini belirtelim. Kredi Sicil Affı Yasası ile ilgili haberler aşağıda verilmiştir. Kara listeden çıkmanın yolları neler araştıran vatandaşlar genelde sanal ortamlardan destek almaya çalışıyor. İnternet ortamında ve birçok yerde "senetle para, acil kredi çıkartılır, kara listeden hemen çıkmak için destek olunur" minvalinde açıklamalar yaparak kara listeden çıkaracağını söyleyen kişilerin destek olamayacağını belirtelim.