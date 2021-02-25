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    • Ekonomi
    • 25.02.2021 10:10
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    • 25.02.2021 11:06
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    ! Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti! İşte IMF Türkiye 2021 büyüme tahmini

    haberine göre Uluslararası Para Fonu (), 2021 yılında Türkiye si için yaptığı büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederek yüzde 5'ten 6'ya yükseltti. Türkiye'nin büyüme tahminini daha önce Moody's, Dünya Bankası ve JP Morgan da yukarı yönlü olarak revize etmişti.

    IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

    Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılı için Türkiye'nin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti. IMF'in "G-20 Gözetim Notu"na göre, Ekim raporunda yüzde 5 olarak tahmin edilen Türkiye'nin 2021 yılı büyümesi, yüzde 6'ya yükseltildi.

    IMF, 2022 yılında Türkiye'nin yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin ediyor. Kurum Ekim raporunda 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 4 olarak açıklamıştı. IMF'nin 2020 yılı için beklentisi ise yüzde 1,2 büyüme yönünde oldu.

    MOODY'S DE TÜRKİYE İÇİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ
    Türkiye için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 1,1 olarak ortaya koyan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 4,'e ve 2022 için tahminini yüzde 4'den 5'e çıkardı.

    Çin, Hindistan ve Meksika için de büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize eden Moody's, gelişmekte olan piyasalar için büyüme beklentini i yüzde 6,1'den yüzde 7'ye çıkardı. ABD ekonomisi için Kasım ayında yüzde 4,1 olarak açıkladığı 2021 büyüme beklentisini yüzde 4,7'ye çıkaran Moody's, Euro Bölgesi için büyüme tehminin ise yüzde 4,7'den yüzde 3,7'ye indirdi.

    Britanya için 2021 büyüme tahminini de yüzde 5,2'den yüzde 4,7'ye çekti. Moody's raporunda G20 ekonomilerini tamamı için 2021 yılı GSYH büyüme tahnmini yüzdre 4,9'dan 5,3'e yükseltilirken, 2022 beklentisi de yüzde 3,8'den 4,5'e çıkarıldı.

    DÜNYA BANKASI VE JP MORGAN DA YÜKSELTMİŞTİ
    Dünya Bankası da Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini, 2020 yılı için yüzde 0,5, 2021 için yüzde 4,5 ve 2022 için yüzde 5 olarak açıkladı. JP Morgan Türkiye de, 2020 büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 1,9'a yükseltti. Kurum 2021 büyüme beklentisini ise yüzde 3,3'ten yüzde 4,6 seviyesine çıkardı.

        FITCH RATINGS: YENİ YILDA BÜYÜME YÜZDE 3,5 CİVARINDA OLACAK
        Dünyanın önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarından olan Fitch Ratings'in direktörü Douglas Winslow, Türkiye için 2021 yılı tahminlerini açıkladı. Winslow, yeni yılda büyümenin yüzde 3,5 civarında olacağının beklendiğini aktardı. Uzman isim açıklamasında, "Bu yılın ilk yarısından itibaren Türkiye'de büyümenin hız kazanmasını bekliyoruz." dedi. OECD de Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 beklentisini revize etti.

        ALMAN BASINI TÜRK EKONOMİSİNİN PANDEMİDEKİ BAŞARISINI YAZDI
        Dünyanın en büyük krizlerinden birinin yaşandığı 2020'de tüm güçlüklere rağmen Türkiye, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7'lik büyüme oranıyla G20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülkelerden biri oldu. Her ne kadar kronik muhalefet, algı operasyonları ile ekonomimizi hedef alsa da Türk ekonomisinin pandemi sürecindeki başarılı performansı uluslararası basının dikkatinden kaçmadı!

        ALMAN EKONOMİ GAZETESİNDEN DİKKAT ÇEKEN YAZI
        Almanya'da yayımlanan günlük ekonomi gazetesi Handelsblatt dün Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Haberde Türk ekonomisinde yaşananlar "mucize" olarak değerlendirildi.

        Söz konusu haberde, salgının küresel ekonomiyi vurduğu bir dönemde Türkiye'nin ekonomik olarak büyümeyi başaran birkaç ülkeden biri olduğuna dikkat çekildi. Haberde "Türk şirketleri şu anda tutunursa önemli pazar paylarını ele geçirebilirler." ifadeleri ile Türkiye'nin potansiyeline vurgu yapıldı.

        TÜRK ŞİRKETLERİ PANDEMİYE RAĞMEN YURT DIŞINDA YENİ ATILIMLAR PEŞİNDE
        Haberde, Türk şirketlerinin pandemide vites küçültmek yerine yurt dışındaki rolünü güçlendirmek için yeni ihracat departmanları kurmalarına ve daha önce Türkiye'den ürün siparişi vermemiş İtalya gibi ülkelerden talepler alındığına dikkat çekildi.

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        RAKAMLARLA ÖRNEK VERDİLER
        Haberde makro ekonomik göstergelere ve büyüme tahminlerine de yer verildi. "Sonuçlar rakamlarla görülebilir: Türkiye ekonomisi, 2020'de gayri safi yurt içi hasılası büyüyen birkaç ekonomiden biri olacaktır. Dünya Bankası 2020 için yüzde 0,5'lik bir büyüme bekliyor, Uluslararası Para Fonu bile yüzde 1,2 varsayıyor." ifadelerine yer verilen haberde "Bunu, Dünya Bankası'nın 2020 yılı için beklediği yüzde 4,3'lük düşüşle karşılaştırın." sözleriyle küresel düşüşe rağmen Türkiye'nin pozitif ayrışmasına dikkat çekildi.
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