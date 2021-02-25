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    • Ekonomi
    • 25.02.2021 10:35
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    • 25.02.2021 10:35
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    Şaşırmayın bu gerçek! Paranızı bankalardan ve devletten geri alabilirsiniz! Çoğu kişi farkında bile değil ama...

    Şaşırmayın bu gerçek! Paranızı bankalardan ve devletten geri alabilirsiniz! Normalleşme süreciyle başlayan konut kredisindeki düşük faiz oranları ile on binlerce birey konut sahibi olmuştu. Krediyle alınan konutlarda vatandaşlar hem kredi giderlerinde hem de tapu giderleri olarak bazı ödemeler yapmıştı. Krediyle ev alanlar da dahil bayahı bir geri ödeme yapılıyor. Ev sahibi olanların devlet kurumlarından ve bankalardan alabileceği geri ödemelerin listesini haberimizde yer alıyor. Ev alanların merak ettiği bir öbür mevzu da ekspertiz fiyatı geri alınır mı mevzusu. Satın alınan evin değerinin tanımlanması emeliyle uygulanan ekspertiz fiyatı ödemesi de geri alınabiliyor.

    Şaşırmayın bu gerçek! Paranızı bankalardan ve devletten geri alabilirsiniz!

    Şaşırmayın bu gerçek! Paranızı bankalardan ve devletten geri alabilirsiniz! Çoğu kişi farkında bile değil ama... Konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle, normalleşme sürecinde binlerce kişi ev sahibi oldu. Ev alırken yapılan masraf ödemeleri, devlet birimlerine yapılan ödemeler gibi binlerce liralık ödemeler yapılıyor. Ev alanların merak ettiği bir diğer konu da ekspertiz ücreti geri alınır mı konusu. Satın alınan evin değerinin belirlenmesi amacıyla uygulanan ekspertiz ücreti ödemesi de geri alınabiliyor. Ev alım sürecinden alınan ve geri verilen ödemeler nelerdir? İşte konut alanların geri almak için başvuru yapabileceği ödemeler!

    Kentsel dönüşüm tapu harcı geri alınır mı?

    Ev sahibi olanların geri alacağı ödemelerden birisi de kentsel dönüşüm tapu harcı iadesidir. Resmi Gazete'de yayımlanan ve uygulamada olan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ile vatandaşların bazı hakları bulunuyor. Bu yönetmeliğin 7. maddesine göre ev sahibi olan vatandaşların tapu harcı muhafiyeti oluyor.

    Bu düzenleme ile ev alırken; belediyelerce alınan ücret ve harçlar, , veraset ve intikal vergisi, kullanılacak kredilerden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi için muafiyet hakkı ve noter harcı damga vergisi ödeyen vatandaşlara tapu harcı muhafiyeti veriliyor. Ev alırken bu ödemeyi yapan kişiler başvuru yaparak ödemelerini geri alabilecekler.

    Ekspertiz ücreti geri alınır mı?

    Ev alanların merak ettiği bir diğer konu da ekspertiz ücreti geri alınır mı konusu. Satın alınan evin değerinin belirlenmesi amacıyla uygulanan ekspertiz ücreti ödemesi de geri alınabiliyor. Ekspertiz ödemesi 1200 TL'ye kadar çıkabiliyor ve fiyatlarda değişkenlik gösterebiliyor. Ekspertiz ücretini ödediğinize dair banka size bir fatura sunuyorsa bu ücreti geri alamıyorsunuz. Eğer ekspertiz ücret faturası yoksa ya da banka adına kesildiyse bu durumda başvuru yaparak ekspertiz ücretini alabiliyorsunuz.

        Emlak vergisi geri alınır mı?

        Emlak vergisi iadesi yapılıyor mu merak eden vatandaşlara, emlak vergisi iade olabilecek ödemelerden birisi olduğunu fakat belirli şartları olduğunu belirtelim.. Satın aldığınız evin 200 metrekare altında olduğunu ve geliriniz olmadığını ıspatladığınız takdirde bu ödemeyi de geri alabiliyorsunuz.

        Emekliler, şehit aileleri (dul ve yetimler), gaziler, engelliler ve sosyal güvenlik kurumlarından alınan aylık dışında farklı bir geliri olmayanlara emlak vergisi geri iade ediliyor. İade talebinin son 5 yıl içinde yapılması gerekiyor.

        Kaynak: Mynet

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        Haberler Ekonomi Şaşırmayın bu gerçek! Paranızı bankalardan ve devletten geri alabilirsiniz! Çoğu kişi farkında bile değil ama...