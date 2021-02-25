Dolar kuru yükseldi yeni hamle geldi! Hareketi sınırlıyor

Son günlerde, enflasyon kaygıları ile ABD tahvil faizleri sert bir şekilde yükselirken borsalarda satış yaşanıyor. Yurt içinde ise dolar kuru yeniden hareketlenmeye başladı. Dolar/TL 7.22 seviyesine yükseldi. Kur 7 TL'nin altında kalıcı bir seyir izlemeyince Merkez Bankası (TCMB) yeni bir adım attı. Merkez, sıkı para politikası adımlarına uyumlu olarak Türk lirası zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde ve yükümlülük türlerinde 200 baz puan artırılmasına, Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi üst sınırının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesine karar verdi.
Milliyet'in haberine göre TCMB Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi üst sınırının yüzde 20'den yüzde 15'e düşürülmesine karar verdi. Ek olarak, Türk lirası cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranı 150 baz puan artırılarak yüzde 13.5 olarak belirlendi.
ZORUNLU KARŞILIK NE?
Bu değişikliklerle rezerv opsiyonu kullanım oranlarının değişmemesi kaydıyla, bankacılık sisteminin zorunlu karşılıklarının yaklaşık 25 milyar TL (3.5 milyar dolar) artması, döviz ve altın rezervlerini yaklaşık 500 milyon dolar azaltması bekleniyor. Zorunlu karşılık, mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranı.