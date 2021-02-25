Dolar kuru yükseldi yeni hamle geldi! Hareketi sınırlıyor

TCMB sıkı para politikası seyrini sürdüreceği ve enflasyonda kalıcı düşüş sağlanıncaya kadar faiz indirimine gitmeyeceği için ülkeye para girişi devam edecektir. Dolar kurunun 7 seviyesinin üzerinde 7.11'in aşılması ile ilk hedefi 7.30 seviyesinde olabilir. Kurda bu seviye aşılırsa 7.54'e doğru çıkış devam edebilir. Para girişinin devam etmesi ve Merkez'in adımlarının etkisini göstermesi halinde yeninden kalıcı olmasa bile 7'nin altı; 6.90 ve 6.85 seviyeleri izlenebilir.