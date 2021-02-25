Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl yaşadığı ciddi yükselişin ardından düşüşe geçen altın fiyatları, yeni yılda da hareketli bir grafik çiziyor. Yeni haftada da güncel ve canlı altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram altın bu sabah 413 lira civarından işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Bu yönde, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ile beraber alım satım almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.
25 ŞUBAT YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
25 Şubat 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;
ATA ALTIN
Alış: 2.774,00
Satış: 2.861,00
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 2.769,00
Satış: 2.810,00