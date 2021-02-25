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    • Ekonomi
    • 25.02.2021 08:52
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    • 25.02.2021 08:56
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    ve k Anlık değişiyor! 25 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları!

    Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan aşırı düşüş dikkat çekmişti ancak bu hafta ibre tersine döndü. Üç gündür yükselişte olan altın vatandaşlarını dikkatini çekmeye devam ediyor. sorusu Kapalıçarşı’dan gelen güncel rakamlarla belli olurken, ın bu sabaha 413 lira civarında başladı. Şimdi gözler altın fiyatlarına ve bir yükselişin olup olmayacağına çevrildi. Peki, 25 Şubat k, , ve ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları...

    Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

    Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz yıl yaşadığı ciddi yükselişin ardından düşüşe geçen altın fiyatları, yeni yılda da hareketli bir grafik çiziyor. Yeni haftada da güncel ve canlı altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram altın bu sabah 413 lira civarından işlem görüyor.

    GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

    Bu yönde, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Şubat sonlarına doğru nasıl bir gidişat içerisinde bulunacağı yatırımcılar ile beraber alım satım almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

    25 ŞUBAT YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

    25 Şubat 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

    ATA ALTIN

    Alış: 2.774,00

    Satış: 2.861,00

    CUMHURİYET ALTIN

    Alış: 2.769,00

    Satış: 2.810,00

        GRAM ALTIN

        Alış: 413,78

        Satış: 413.83

        YARIM ALTIN

        Alış: 1.353,00

        Satış: 1.415,00

        ÇEYREK ALTIN

        Alış: 676,00

        Satış: 699,00

        TAM ALTIN

        Alış: 2.673,57

        Satış: 2.727,95

        22 AYAR BİLEZİK

        Alış: 375,44

        Satış: 403,96

        GRAM ALTINDA İLK İZLENECEK SEVİYE 425 TL

        Yatırımlar Powell'ın büyüme ve ekonomik görünüm hakkındaki yorumlarını değerlendiriyor. Fed Başkanı Powell'ın Kongre sunumundan çıkan ana fikir, Merkez Bankası'nın pandemiden etkilenen ekonomiye verilen desteği kısıtlamaya yakın olmadığı yönünde… Dolayısıyla güvercin sinyaller biraz piyasaya iyi geldi ve altın fiyatının da bundan dolayı destek aldığını gözlemliyoruz. Altın, özellikle son dönemde ekonomik canlanma ve enflasyonda ısınma beklentisiyle artan ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve getiri eğrisinin uzun vadeli tarafının dikleşmesinden olumsuz etkilenmişti. Parasal genişleme ve mali genişleme konusu ise altın açısından daha pozitif olabilir. Altının, bu ortamda emtia grubu içindeki handikabı, gümüş ve platin gibi diğer değerli metallerin veya bakır gibi sanayi metallerinin karşılaşacağı endüstriyel talepten kaynaklı potansiyel olabilir. Altını ise, daha çok dolar ve ABD tahvil faizleri yönlendiriyor.

            Tahvil faizleri ve getiri eğrisindeki hareketlenmeye bakacağız ve reel faizlerde bir artış olup olmadığını izleyeceğiz. Altının toparlanabilmesi için ABD'de reel faizlerin artmaması gerekiyor. Ons 1820 üzerine çıkabilirse tepki hareketi devam edebilir, 1860 ana direnç. Gram ise, dolarTL'den dolayı tepki hareketine devam edebilir. 425 TL ilk izlenecek seviye..
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            Haberler Ekonomi Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Anlık değişiyor! 25 Şubat Perşembe güncel altın fiyatları!