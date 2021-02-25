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    • Ekonomi
    • 25.02.2021 16:53
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    • 25.02.2021 16:53
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    Başvurun paranız anında hesapta! Acil nakit ihtiyacı olana 3 ay ertelemeli 10.000 ve 50.000 TL kredi imkanı! Şubat'ta al Mayıs'ta öde!

    Pandemi sürecinin etkisini göstermesiyle maddi anlamda zor süreçten geçen vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Bankalardan bu konuda açıklamaları geliyor. Bu kapamda kamu çalışanlarına ve vatandaşlara kampanyası başladı. Kamu bankaları ve özel bankalar faiz oranlarını güncelledi. Son olarak tarafından yapılan açıklamada, almak isteyen vatandaşlara sunulan kredide kamu kredisinin yanı sıra borç kapatma kredisi, tanışma kredisi de verilebileceği bildirildi. Peki, ye nasıl başvurulur? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Başvurun paranız anında hesapta! 50.000 TL kredi imkanı!

    Başvurun paranız anında hesapta! Acil nakit ihtiyacı olana 3 ay ertelemeli 10.000 ve 50.000 TL kredi imkanı! Qnb Finansbank tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada kamu çalışanlarına özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sağlandığına yer verildi. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara sunulan kredide kamu kredisinin yanı sıra borç kapatma kredisi, tanışma kredisi de verilebileceği bildirildi. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. 18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

    3 AY ERTELEMELİ KREDİ

    Kamu çalışanlarına ve vatandaşlara sunulan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinde faiz oranı da diğer bankalara nazaran daha düşük. Merkez Bankası'nın politika faizini 10'lara düşürdüğü zamanlarda 1'in altına gerileyen ihtiyaç kredisi, faizlerin artmasının ardından 1.39'a kadar çıktı. Qnb Finansbank tarafından yapılan açıklamada ise kredi faiz oranının 1.39 olarak belirlendiğine yer verildi.

    15 bin lira çekecek vatandaş, 36 ay vade ile kullandığı kredisini 3 ay sonra ödemeye başlayacak ve her ay 557 lira ödeyecek. 3 yılın sonunda 15 bin lira kredi çeken kişi, bankaya toplamda 20 bin 72 lira ödemiş olacak.

    KREDİ DETAYLARI

    QNB Finansbank internet sayfası aracılığıyla yapılan açıklamada kredinin detayları şu şekilde yer verildi:

    Kolay Ödemeli Kredi: İhtiyaç anında taksitleriniz düşük tutarla başlasın.

    Tanışma Kredisi: Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa tanışmamıza özel oranlardan yararlanabilirsiniz.

    Doğum Günü Kredisi: Doğum gününüzün denk geldiği ay süresince yararlanabileceğiniz özel faiz oranı teklifimizi kaçırmayın.

    Borç Transferi Kredisi: Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank'ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin.

    Kamu Çalışanına Özel Kredi: Kamu çalışanlarına özel fırsat! Avantajlı faiz oranları ve 3 ay erteleme seçeneği ile kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finansbank'ta.

    Finansmaaş Kredisi: Maaşını QNB Finansbank'tan alan müşterilerimize özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajımızdan faydalanın.

    3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi: İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.

    Söz konusu krediyi isterseniz 3 ay ertelemeli alabilir, ya da diğer seçenekleri de kullanabilirsiniz.

        BAŞVURU

        "Kamu çalışanlarına özel fırsat! Avantajlı faiz oranları ve 3 ay erteleme seçeneği ile kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finansbank'ta." ifadeleri ile kamu çalışanlarına kredi verileceği açıklanırken, " İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın." denilerek sadece kamu çalışanlarına değil vatandaşlara da 3 ay ertelemeli kredi sağlandığı bildirildi.

        Kredi başvurusu yapmak için bankanın internet sayfasını ziyaret edebilir ya da size en yakın banka şubesine giderek başvurunuzu yapabilirsiniz.

        YAPIKREDİ

        Yapıkredi 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi Pandemi döneminde destek kredi imkanı sağlayan bankalardan biri olan Yapıkredi, ödemesiz dönem dahil olmak üzere maksimum 36 ay vade ve 3 ay sonra geri ödemeli olarak vatandaşlara kredi seçeneği sunmaktadır.YapıKredi 10 bin TL'lik destek kredisinde, Müşteri İletişim Merkezinden, SMS yoluyla, yapikredi.com.tr'den, Yapı Kredi Mobil ve İnternet Şubesinden, Yapı Kredi Şubelerine giderek veya ATM'lerden başvuru işlemlerinin gerçekleşebileceğini duyurmuştur.

        YAPIKREDİ'DEN BAŞVURU VE KULLANIMLA İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

        * 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz.

        * Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından kullandırım yapmak için, kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası seçilmelidir.

        * Kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihi; değiştirilmedikçe kredi açılış gününden azami 120 gün sonrası olacak şekilde gelecektir.

        * Kampanyanın azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay olup, en fazla 90 gün öteleme seçeneği sunulmaktadır.

        * Ödemesiz dönemlere ait faiz tutarı ilk taksite yansıtılır.

        * Bankamız tarafından tanımlanan ön onaylı limitiniz olması durumunda, limit tutarınıza kadar kredi kullanabilirsiniz. Ön onaylı limitler sonrası tekrar değerlendirme yapılabilir, bankamızca limitleriniz kredi kullanımından önce düşürülebilir veya tamamen iptal edilebilir.

        * Kredi başvurunuz bankamız politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir ya da talep ettiğiniz tutarın altında bir tutarda onaylanabilir.

        * Kullandırım ve başvurunun Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nden yapılması durumunda "Mobilden ve İnternetten Anında Şubesiz Kredi" menüsündeki tüm koşullar 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi için de geçerlidir.

        İHTİYAÇ KREDİSİ NEDİR?

        İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve bazı özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır. Rekabet içerisindeki bankalar, ihtiyaç kredilerinde bazı özel uygulamalara gidebilmektedir. Dosya masrafı istememek, kendi müşterisine özel çözüm üretmek, vade ötelemek, şubeye gitmeden 'Cep'ten halletmek, en kısa sürede işlem onaylatmak gibi cazip hizmetler, müşterilerin karar vermesinde etken olabilmektedir.

            İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR VE NASIL BAŞVURULUR?

            18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz. Evrak olarak sizden istenenler; kimlik belgesi ve aylık gelir belgesi / maaş bordrosudur. Eğer serbest meslek erbabı ve ya ticari işletme sahibi iseniz, son 3 yıla ait bilanço, vergi levhası ve ticaret sicil gazetesi belgelerini de teslim etmeniz gerekmektedir.
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            Haberler Ekonomi Başvurun paranız anında hesapta! Acil nakit ihtiyacı olana 3 ay ertelemeli 10.000 ve 50.000 TL kredi imkanı! Şubat'ta al Mayıs'ta öde!