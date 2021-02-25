Başvurun paranız anında hesapta! Acil nakit ihtiyacı olana 3 ay ertelemeli 10.000 ve 50.000 TL kredi imkanı! Şubat'ta al Mayıs'ta öde!

3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Kamu çalışanlarına ve vatandaşlara sunulan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinde faiz oranı da diğer bankalara nazaran daha düşük. Merkez Bankası'nın politika faizini 10'lara düşürdüğü zamanlarda 1'in altına gerileyen ihtiyaç kredisi, faizlerin artmasının ardından 1.39'a kadar çıktı. Qnb Finansbank tarafından yapılan açıklamada ise kredi faiz oranının 1.39 olarak belirlendiğine yer verildi.

15 bin lira çekecek vatandaş, 36 ay vade ile kullandığı kredisini 3 ay sonra ödemeye başlayacak ve her ay 557 lira ödeyecek. 3 yılın sonunda 15 bin lira kredi çeken kişi, bankaya toplamda 20 bin 72 lira ödemiş olacak.