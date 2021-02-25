Başvurun paranız anında hesapta! Acil nakit ihtiyacı olana 3 ay ertelemeli 10.000 ve 50.000 TL kredi imkanı! Şubat'ta al Mayıs'ta öde!

Başvurun paranız anında hesapta! Acil nakit ihtiyacı olana 3 ay ertelemeli 10.000 ve 50.000 TL kredi imkanı! Qnb Finansbank tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada kamu çalışanlarına özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sağlandığına yer verildi. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara sunulan kredide kamu kredisinin yanı sıra borç kapatma kredisi, tanışma kredisi de verilebileceği bildirildi. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. 18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.
3 AY ERTELEMELİ KREDİ
Kamu çalışanlarına ve vatandaşlara sunulan 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinde faiz oranı da diğer bankalara nazaran daha düşük. Merkez Bankası'nın politika faizini 10'lara düşürdüğü zamanlarda 1'in altına gerileyen ihtiyaç kredisi, faizlerin artmasının ardından 1.39'a kadar çıktı. Qnb Finansbank tarafından yapılan açıklamada ise kredi faiz oranının 1.39 olarak belirlendiğine yer verildi.
15 bin lira çekecek vatandaş, 36 ay vade ile kullandığı kredisini 3 ay sonra ödemeye başlayacak ve her ay 557 lira ödeyecek. 3 yılın sonunda 15 bin lira kredi çeken kişi, bankaya toplamda 20 bin 72 lira ödemiş olacak.
KREDİ DETAYLARI
QNB Finansbank internet sayfası aracılığıyla yapılan açıklamada kredinin detayları şu şekilde yer verildi:
Kolay Ödemeli Kredi: İhtiyaç anında taksitleriniz düşük tutarla başlasın.
Tanışma Kredisi: Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa tanışmamıza özel oranlardan yararlanabilirsiniz.
Doğum Günü Kredisi: Doğum gününüzün denk geldiği ay süresince yararlanabileceğiniz özel faiz oranı teklifimizi kaçırmayın.
Borç Transferi Kredisi: Diğer tüm banka borçlarınızı QNB Finansbank'ta tek çatı altında toplayarak ödemelerinizi düzenleyin.
Kamu Çalışanına Özel Kredi: Kamu çalışanlarına özel fırsat! Avantajlı faiz oranları ve 3 ay erteleme seçeneği ile kamu çalışanlarına özel ihtiyaç kredisi QNB Finansbank'ta.
Finansmaaş Kredisi: Maaşını QNB Finansbank'tan alan müşterilerimize özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajımızdan faydalanın.
3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi: İhtiyaçlarınızı şimdi karşılayın, ödemeye 3 ay sonra başlayın.
Söz konusu krediyi isterseniz 3 ay ertelemeli alabilir, ya da diğer seçenekleri de kullanabilirsiniz.