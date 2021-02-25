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    • Ekonomi
    • 25.02.2021 16:43
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    • 25.02.2021 16:43
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    uzatıldı mı? 2021 ?

    2021 ne zaman bitecek? ? Nakdi ücret desteği alan vatandaşlar bu desteğin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için sunulan Nakdi Ücret Desteği 2021 yılı ocak ayı döneminden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 21,56 artışla ödenmeye başlandı. Peki 2021 ? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı?

    takvim.com.tr
    Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? 2021 nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

    Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? 2021 nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? sorularının yanıtı arama motorlarında sorgulanıyor. Pandemi döneminde binlerce çalışan nakdi ücret desteğinden faydalanabiliyor. Nakdi Ücret Desteği başvuru ekranında ücretsiz izne ayrılan işçiye ait bilgiler bulunuyor. Bu bilgiler; T.C. kimlik numarası, IBAN, ücretsiz izin gün sayısı, işçi ve işverenin cep telefonu numarası gibi bilgiler yer alır. Bu ekrandaki bilgileri işverenin eksiksiz doldurması gerekiyor.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

    İşte işten çıkarma yasağına dair detaylar;

    İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

    17 Mart'ta sona erecek olan işten çıkarma (fesih kısıtı) yasağı da mayıs ortasına kadar uzatılıyor.

        KARAR RESMİ GAZETE'DE

        Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22 Aralık 2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı.

        İŞTEN İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

        Hem işçi hem işvereni korumaya alan kısa çalışma ödeneğinin ardından işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla kısa çalışma ödeneği 31 Mart'a uzatıldı.

        Yine 17 Mart'ta sona erecek olan işten çıkarma (fesih kısıtı) yasağı da Mayıs ortasına kadar uzatılıyor.

        İşten çıkarma yasağı ile paralel giden ücretsiz izin uygulaması kapsamında Şubat ayı verilerine göre 880 binin üzerinde kişiye ücretsiz izin kapsamında aylık bin 420 lira ödeme yapılıyor.

        30 HAZİRAN YETKİSİ

        Salgın önlemleri kapsamında getirilen işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Haziran 2021'e uzatma yetkisi bulunuyor.
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        Haberler Ekonomi Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? 2021 nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?