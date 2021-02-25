Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? 2021 nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? sorularının yanıtı arama motorlarında sorgulanıyor. Pandemi döneminde binlerce çalışan nakdi ücret desteğinden faydalanabiliyor. Nakdi Ücret Desteği başvuru ekranında ücretsiz izne ayrılan işçiye ait bilgiler bulunuyor. Bu bilgiler; T.C. kimlik numarası, IBAN, ücretsiz izin gün sayısı, işçi ve işverenin cep telefonu numarası gibi bilgiler yer alır. Bu ekrandaki bilgileri işverenin eksiksiz doldurması gerekiyor.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.
İşte işten çıkarma yasağına dair detaylar;
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
17 Mart'ta sona erecek olan işten çıkarma (fesih kısıtı) yasağı da mayıs ortasına kadar uzatılıyor.