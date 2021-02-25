KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu.

25 Şubat tarihli banka banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. İşte banka banka kredi faiz oranları;

25 ŞUBAT 2021 BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI