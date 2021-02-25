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    • Ekonomi
    • 25.02.2021 13:14
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    • 25.02.2021 13:14
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    ile ilgili son dakika haberleri, sahibi vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere koronavirüs salgını ekonomik anlamda zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu noktada bankalar tarafından sunulan kredi paketleri oldukça rağbet görüyor. Yapılan son duyuruya göre bankalar kredi faiz oranlarında değişiklik yapıldı. Bu bağlamda , ve ihtiyaç kredisi çekecek olanlar banka nı merak ederek araştırma yapıyor. Binlerce kişi nakit para ihtiyacını sağlamak ya da ev, araba alma fikri nedeniyle kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeleri inceliyor. Bankaların yenilenen faiz oranları haberimizin içerisinde detaylıca yer alıyor. , , , İNG, , ...

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    Bankaların kredi avantajları yenileniyor! Konut, taşıt...

    Bankaların kredi avantajları yenileniyor! 25 Şubat Denizbank, Garanti BBVA, Ziraat ihtiyaç, taşıt kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bankalar kredi faiz oranlarını belirli zamanlar aralığında değiştiriyor. Ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekecek olanlar banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını bankalar resmi internet siteleri üzerinden inceliyor. İşte 25 Şubat Denizbank, Garanti BBVA, Ziraat ihtiyaç, taşıt kredi faiz oranları...

    KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu.

    25 Şubat tarihli banka banka ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. İşte banka banka kredi faiz oranları;

    25 ŞUBAT 2021 BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

    - Tüketici kredisi: 1.58
    - Taşıt kredisi: 1.66
    - Konut kredisi: 1.47

    HALKBANK FAİZ ORANLARI

    - İhtiyaç kredisi: 1,56
    - Taşıt kredisi: 1,58
    - Konut kredisi: 1,42

        İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

        - İhtiyaç kredisi: 1.50
        - Taşıt kredisi: 1.55
        - Ev kredisi: 1.40

        TEB FAİZ ORANLARI

        - İhtiyaç kredisi: 1.45
        - Taşıt kredisi: 1.49
        - Konut kredisi: 1.40

        VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

        - Konut kredisi: 1.49
        - İhtiyaç kredisi: 1.79
        - Taşıt kredisi: 1.35

        GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI

        - İhtiyaç kredisi: 1.49
        - Konut kredisi: 1.49
        - Taşıt kredisi: 1.64

        QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

        - İhtiyaç kredisi: 1.33
        - Konut kredisi: 1.68
        - Taşıt kredisi: 1.61

        DENİZBANK FAİZ ORANLARI

        - İhtiyaç kredisi: 2.17
        - Tüketici kredisi: 2.17
        - Mortgage kredisi: 1.58
        - Taşıt kredisi: 1.74

            YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

            - İhtiyaç kredisi: 1.79
            - Taşıt kredisi: 1.60
            - Konut kredisi: 1.45

            AKBANK FAİZ ORANLARI

            - Direkt kredi: 2.03
            - İhtiyaç kredisi: 1.96
            - Taşıt kredisi: 1.51
            - Konut kredisi: 1.39
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            Haberler Ekonomi Ziraat, Halkbank, TEB, İNG, Garanti, Vakıf... Bankaların kredi avantajları yenileniyor! 25 Şubat yeni konut, taşıt, ihtiyaç kredi faizleri tavan...