BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Şubat 2021 gündemde sıkça sorgulanıyor ve yayınlandıktan sonra vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. Stoklarla sınırlı olan ürünleri almak isteyenler şimdiden ihtiyaç listesi yapmaya başladı. Özellikle anne ve anne adaylarının çok seveceği, gerek duyduğu bebek ürünleri ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra BİM aktüelde bu Cuma televizyon kampanyası ve mutfak ürünlerinde de güzel indirimler var. BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Şubat haberimizde yer alıyor.