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    • Ekonomi
    • 25.02.2021 18:30
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    • 25.02.2021 18:30
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    ! yine dopdolu! Bebek ürünlerinde fırsatlar…

    Heyecanla yayınlanması beklenen gündem konusu oldu. Her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel, çeşitli ürünleri satışa sunan BİM marketler yine dopdolu bir katalog ile vatandaşların ilgi odağı oldu ve hemen incelenmeye başlandı. Özellikle bebek ürünlerindeki fırsatlar oldukça dikkat çekiyor. Koronavirüs nedeniyle BİM şubeleri koronavirüs nedeniyle hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte alacaklarını belirlemek isteyenler için güncel katalog…

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Şubat 2021!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Şubat 2021 gündemde sıkça sorgulanıyor ve yayınlandıktan sonra vatandaşlar tarafından incelenmeye başlandı. Stoklarla sınırlı olan ürünleri almak isteyenler şimdiden ihtiyaç listesi yapmaya başladı. Özellikle anne ve anne adaylarının çok seveceği, gerek duyduğu bebek ürünleri ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra BİM aktüelde bu Cuma televizyon kampanyası ve mutfak ürünlerinde de güzel indirimler var. BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Şubat haberimizde yer alıyor.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 26 ŞUBAT 2021

    tost makinesi

        mutfak ürünleri

        bebek patik

        lazımlık

            oyunlar

            oyuncaklar

            çocuk kulaklığı

                bebek kıyafetleri

                bebek yatağı

                bebek mont
                    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 26 Şubat 2021! BİM aktüel ürünler yine dopdolu! Bebek ürünlerinde fırsatlar…