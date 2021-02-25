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    • Ekonomi
    • 25.02.2021 15:52
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    • 25.02.2021 15:52
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    25 Şubat Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 8,95 oranında 43,18'den yükselerek işlem gördü. 25 Şubat Perşembe 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? hisse ve Kartn hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

    AA
    25 Şubat borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Sasa Polyester 43,18 39,94 8,11
    Akçansa 19,44 18,25 6,52
    Çimsa 22,84 21,52 6,13
    İndeks Bilgisayar 23,24 21,92 6,02
    Petkim 5,39 5,16 4,46
    Aksa Enerji 11,20 10,80 3,70
    Aksa 15,95 15,46 3,17
    Pegasus 85,40 82,80 3,14
    Emlak Konut GMYO 2,34 2,27 3,08
    Brisa 29,52 28,70 2,86
    Net Holding 4,46 4,34 2,76
    Good-Year 9,67 9,41 2,76
    Kardemir (D) 6,60 6,43 2,64
    Bursa Çimento 4,66 4,54 2,64
    İhlas Gayrimenkul 1,24 1,21 2,48
    İskenderun Demir Çelik 11,60 11,32 2,47
    Türk Hava Yolları 13,12 12,83 2,26
    Ereğli Demir Çelik 14,74 14,42 2,22
    TAV Havalimanları 24,40 23,90 2,09
    Gözde Girişim 6,59 6,47 1,85

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Kordsa Teknik Tekstil 25,06 26,38 -5,00
    Doğuş Otomotiv 32,94 33,80 -2,54
    Kerevitaş Gıda 5,61 5,75 -2,43
    Vestel 26,42 27,04 -2,29
    Hektaş 29,18 29,84 -2,21
    Konya Çimento 1.233,30 1.256,00 -1,81
    Anadolu Efes 23,52 23,92 -1,67
    Koza Madencilik 17,51 17,75 -1,35
    İpek Doğal Enerji 14,43 14,62 -1,30
    İş Yatırım Menkul Değerler 21,14 21,40 -1,21
    Ford Otosan 182,00 184,00 -1,09
    Karsan Otomotiv 4,65 4,70 -1,06
    Anadolu Grubu Holding 28,74 29,00 -0,90
    Selçuk Ecza Deposu 11,20 11,29 -0,80
    Odaş Elektrik 3,97 4,00 -0,75
    MLP Sağlık 24,20 24,38 -0,74
    Logo Yazılım 134,50 135,50 -0,74
    Verusa Holding 62,75 63,15 -0,63
    Gübre Fabrikaları 73,70 74,10 -0,54
    Alcatel Lucent Teletaş 35,30 35,48 -0,51

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    Haberler Ekonomi 25 Şubat Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?