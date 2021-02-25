25 Şubat Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|43,18
|39,94
|8,11
|Akçansa
|19,44
|18,25
|6,52
|Çimsa
|22,84
|21,52
|6,13
|İndeks Bilgisayar
|23,24
|21,92
|6,02
|Petkim
|5,39
|5,16
|4,46
|Aksa Enerji
|11,20
|10,80
|3,70
|Aksa
|15,95
|15,46
|3,17
|Pegasus
|85,40
|82,80
|3,14
|Emlak Konut GMYO
|2,34
|2,27
|3,08
|Brisa
|29,52
|28,70
|2,86
|Net Holding
|4,46
|4,34
|2,76
|Good-Year
|9,67
|9,41
|2,76
|Kardemir (D)
|6,60
|6,43
|2,64
|Bursa Çimento
|4,66
|4,54
|2,64
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|1,21
|2,48
|İskenderun Demir Çelik
|11,60
|11,32
|2,47
|Türk Hava Yolları
|13,12
|12,83
|2,26
|Ereğli Demir Çelik
|14,74
|14,42
|2,22
|TAV Havalimanları
|24,40
|23,90
|2,09
|Gözde Girişim
|6,59
|6,47
|1,85
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
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