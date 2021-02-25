Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi | 25 Şubat 2021 BIST100 endeksi son durum

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,39, holding endeksi yüzde 0,68 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,22 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,33 ile tekstil deri oldu.