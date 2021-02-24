Nakit ihtiyacı olana hemen onay verilecek! Anında 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı! Kredi notunuz düşük diye dert etmeyin!

Kredi notu, bankalarla olan ilişkinizin analizi sonucunda belirleniyor. Kredi kartlarınızın ve daha önce kullandığınız kredilerin ödemeleri, gelir gider durumunuz, şimdiye kadarki kredi başvurularınız, kredi kullanma yoğunluğunuz gibi etkenler kredi karnenizi oluşturuyor. Kredi kullanacak olan müşteriler için çok sayıda banka ihtiyaç kredisi kampanyası sunuyor.
Nakit ihtiyacı olanlar genellikle önce bankalara başvurur. Gelişen teknoloji ile birlikte birçok banka kredi başvurularını anında tamamlamakta ve kullandıkları krediyi müşterilerinin hesabına yatırmaktadır. Kredi notunuz düşükse, siciliniz bozulur veya kara listeye alınmışsanız banka kredi başvurunuzu reddeder. Bu durumdaki kişiler, bankaların yaptığı bu yönlendirme kampanyalarını takip ederek hemen kredi kullanabilirler. Kredi notu düşük ya da 0 olan kişilere de bazı bankalar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Garanti Bankası tarafından verilen kredinin miktarı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.
KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLARA SAĞLANAN İHTİYAÇ KREDİLERİ
Kredi kullanmak için müşterilerin sağlamaları gereken ilk koşul kredi notunun belli bir seviyenin üzerinde olması. Ancak bu şartı sağlayamayan vatandaşlar için bazı ek seçenekler bulunuyor.