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    • Ekonomi
    • 24.02.2021 12:55
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    • 24.02.2021 12:55
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    Nakit ihtiyacı olana hemen onay verilecek! Anında 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı! Kredi notunuz düşük diye dert etmeyin!

    Bankaların kredi verme koşullarından ilki kredi notudur. Kredi notu dikkate alınarak bankalar onay vermektedir. Eğer sizlerde ihtiyaç kredileri de dâhil bütün kredilerden onay almak istiyorsanız kredi notunu sorun etmeyen bankaların kredi kampanyalarına başvuru yapabilirsiniz. ın başında , , , geliyor. Bu kredilerin miktarı 50.000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Peki, ? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Nakit ihtiyacı olana onay verilecek! 50.000 TL kredi...

    Kredi notu, bankalarla olan ilişkinizin analizi sonucunda belirleniyor. Kredi kartlarınızın ve daha önce kullandığınız kredilerin ödemeleri, gelir gider durumunuz, şimdiye kadarki kredi başvurularınız, kredi kullanma yoğunluğunuz gibi etkenler kredi karnenizi oluşturuyor. Kredi kullanacak olan müşteriler için çok sayıda banka ihtiyaç kredisi kampanyası sunuyor.

    Nakit ihtiyacı olanlar genellikle önce bankalara başvurur. Gelişen teknoloji ile birlikte birçok banka kredi başvurularını anında tamamlamakta ve kullandıkları krediyi müşterilerinin hesabına yatırmaktadır. Kredi notunuz düşükse, siciliniz bozulur veya kara listeye alınmışsanız banka kredi başvurunuzu reddeder. Bu durumdaki kişiler, bankaların yaptığı bu yönlendirme kampanyalarını takip ederek hemen kredi kullanabilirler. Kredi notu düşük ya da 0 olan kişilere de bazı bankalar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Garanti Bankası tarafından verilen kredinin miktarı ise 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

    KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLARA SAĞLANAN İHTİYAÇ KREDİLERİ

    Kredi kullanmak için müşterilerin sağlamaları gereken ilk koşul kredi notunun belli bir seviyenin üzerinde olması. Ancak bu şartı sağlayamayan vatandaşlar için bazı ek seçenekler bulunuyor.

        HANGİ BANKALAR KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLARA KREDİ SAĞLAR?

        Kredi notu düşük olan vatandaşlardan başvuru alan bazı bankalar;

        ZİRAAT BANKASI

        Ziraat Bankası kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlıyor. 18 yaşından büyük olan ve aydır aynı yerde çalışıyor olan kişilere verilen kredi en çok 50.000 TL'ye kadar veriliyor. Başvurular için intenet şubelerinden ve şubelerden yapılabilmektedir. Emekli olan kişiler 100,000TL'ye varan kredi imkânlarından yararlanmaları için maaşlarını bu bankaya taşımaları gerekiyor. Kullanılan kredilerde 6 ay erteleme imkânı da tanınıyor.

        VAKIFBANK

        Vakıfbank da kredi notu düşük olan kişilere kredi vermektedir. 60 ay vade ile verilen kredinin şartları ise on iki aylık sigorta, kimlik ve gelir belgesi ile başvuru yapılabilmektedir.

        GARANTİ BBVA

        Garanti BBVA, kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurular esnasında kimlik belgesi ve gelir belgesi gerekmektedir. 50.000 TL'ye kadar verilen kredi için üç aydır sigortanız da olması şartı aranmaktadır.

        HALKBANK

        Banka müşterilerine 32 bin TL limite kadar kerdi notuna bakılmaksızın kredi vereceğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklama çerçevesinde bu kredinin 36 ay olarak taksitlendirileceği bilgisi iletildi. Ayrıca kredi notu yüksek olan vatandaşlara 100 bin TL limite tadar ayrı bir kredi sunulacak.

        ENPARA

        Banka müşterilerine 50 bin TL limite kadar kerdi notuna bakılmaksızın kredi vereceğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklama çerçevesinde bu kredinin 36 ay olarak taksitlendirileceği bilgisi iletildi. Ayrıca kredi notu yüksek olan vatandaşlara 300 bin TL limite tadar ayrı bir kredi sunulacak.

        Yapılan açıklamaya ek olarak diğer bankalarında bu şekilde bir kredi vermelerine kesin gözüyle bakılıyor. Ekonomik hayata yeniden kazandırılması gereken birçok kişinin bulunduğu bu dönem içerisinde bankalar risk alarak bu kredileri vereceklerini duyurdular.

        BURGAN BANK KREDİ NOTUNA BAKMADAN 50.000TL KREDİ VERİYOR

        Burgan Bank tarafından kredi notunuz düşük olsa bile başvurularınız dâhilin de hemen kredi alabileceksiniz. Kredi başvurusunda bulunan kişilerin emekli veya aktif çalışan olması gerekmektedir. Ayrıca bu krediye başvuru yapmak için maaşlarını bu bankaya taşımaları gerekmektedir. 36 aya kadar varan imkânının yanında 3 ay ertelemeli olarak kredi çekmek mümkün.

        AKTİF BANK

        Kredi puanınız düşük olduğu durumda ilk tercihiniz Aktif Bank olabilir. Aktif Bank diğer bankalara göre faiz oranları yüksek olmuş olsa da kredi notu düşük olan vatandaş için kredi veren bankalar arasında ismi yer almaktadır. Aktif Bank kredi puanı 900'e kadar ulaşmış olan vatandaş için kredi imkanı sağlamaktadır. Banka bu işleme N Kolay kredi imkanı ile sağlamaktadır. Aynı zaman da hiçbir şekilde şubeye gitmeden kredi notu az olan vatandaş için N Kolay kredi imkanı ve işlemleri hızlı bir şekilde yapılmaktadır. Kredi aldığınız ve bunu düzenli bir şekilde ödediğiniz durumda kredi puanınız artacak ve aynı zamanda alacağınız kredi miktarı artacaktır. Aktif Bank N kolay kredi işlemi ile hiçbir şekilde şubeye gitmeden dosya masrafı olmadan, internet üzerinden kredi başvurusu yapmanız mümkündür.



            Yapmış olduğunuz başvurular sonucunda alacağınız miktar direkt hesabınıza yatırılmaktadır. Başvuru yaparken istenilen yalnızca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız, telefon numaranız ve e-mail hesabınızı vermeniz yeterli olacaktır. Fakat kredi puanınız 1200 seviyelerinin altında ise kredi işlemleriniz bir hayli zor olacaktır.Bankalardan çok daha kolay bir şekilde kredi imkanlarından faydalanmak için yapmanız gereken kredi puanınızı olabildiğince yüksek tutmaktır. Kredi puanınız yükselteme yollarından biri varsa kredi borcunuz onu aydan aya düzenli bir şekilde ödemesini gerçekleştirerek kredi puanınızı yükseltebilirsiniz.

            KREDİ NOTU NASIL YÜKSELTİLİR?

            İhtiyaç durumunda, hızlı bir şekilde kredi çekmek ve ihtiyacınızı karşılamak istiyorsanız kredi notu yükseltme için yapılması gerekenlere mutlaka göz gezdirin.

            İLK YAPACAĞINIZ ŞEY FİNDEKS KREDİ NOTU ÖĞRENME

            Kredili ürün ödemelerinin zamanında yapılması Findeks Kredi Notu'nu yükseltir. Ödemelerin son ödeme tarihinden sonra yapılması, Findeks Kredi Notu'nu olumsuz etkileyen nedenlerin başında geliyor. Krediler zamanında ödenirse not yükselir. Eğer açık krediniz varsa taksitlerini, kredi kartı kullanıyorsanız dönem borcunuzu zamanında ödeyerek başlayabilirsiniz. Çünkü, Kredi Kayıt Bürosu'nun açıklamalarına göre kredi notunun yüzde 35'ini kredili ürün ödeme alışkanlıkları oluşturuyor. Yani, ödemelerinizi son ödeme gününü geçirmeden yaparak ve kredi kartı için "asgari tutar" yerine dönem borcunun tamamını ödeyerek kredi notunuzu yükseltebilirsiniz.

            BORÇLARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

            İyi ve kötü kapanmış krediler, teminatlı veya teminatsız mevcut borç bakiyeleri ve limitler dikkate alınarak hesaplamaya dahil ediliyor.

            BORCUNUZA SADIK KALIN

            Borca sadık kalmak, ikili ilişkilerde olduğu kadar bankalarla olan ilişkinizde de büyük önem taşıyor. Henüz ödeme performansı belirli olmamakla birlikte yakın zamanda alınan krediler, kişinin risklilik oranını arttıran bir unsur. Bu nedenle yeni kullanılan tüm kredilerin düzenli ödenmesi gerekiyor. Halihazırda bankaya gecikmiş borcunuz varsa onu kapatın. Birikmiş borçlar, kredi notunun yükselmesini engeller. Bunların yanında kredi kartı borçlarınızı geciktirmeden ödemek, bankaya istikrarlı bir tablo çizer ve kredi notunuzu yükseltmenize katkı sağlar. Borçlarınızı düzenlemekte zorluk çektiğinizde ise kredi kartınızın limitini düşürmek için talepte bulunabilirsiniz. Bu sayede harcamalar konusunda daha dikkatli davranmış olursunuz.

            KREDİ KULLANIM YOĞUNLUĞUNUZ NE DURUMDA?

            Kredi kullanan ve düzenli ödeme geçmişine sahip olan bir kişinin Findeks Kredi Notu, hiç kredi kullanmayan ya da az kullanan bir kişiye göre daha yüksek olabilir. Diğer unsurlar Kredi Notu'nun yüzde 9'unu oluşturuyor.

            ALIŞVERİŞTE KREDİ KARTI KULLANIN

            Bankalar üzerinden yapılan işlemler kredi notunuzu direkt olarak etkiliyor. Bu nedenle; giyim, gıda, akaryakıt fark etmeden birçok alışverişinizi kredi kartıyla yapmaya çalışın. Yapılan her işlem sizin aktif bir kredi kartı kullanıcısı olduğunuzu gösterdiğinden kredi notunuzun artmasına yardım edecektir. Tabi daha önce de belirttiğimiz üzere yaptığınız harcamalara dair ödemelerinizi zamanında yapmanız önemli.
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            Haberler Ekonomi Nakit ihtiyacı olana hemen onay verilecek! Anında 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı! Kredi notunuz düşük diye dert etmeyin!