Nakit ihtiyacı olana hemen onay verilecek! Anında 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı! Kredi notunuz düşük diye dert etmeyin!

GARANTİ BBVA



Garanti BBVA, kredi notu düşük olan kişilere kredi imkanı sağlamaktadır. Başvurular esnasında kimlik belgesi ve gelir belgesi gerekmektedir. 50.000 TL'ye kadar verilen kredi için üç aydır sigortanız da olması şartı aranmaktadır.

HALKBANK

Banka müşterilerine 32 bin TL limite kadar kerdi notuna bakılmaksızın kredi vereceğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklama çerçevesinde bu kredinin 36 ay olarak taksitlendirileceği bilgisi iletildi. Ayrıca kredi notu yüksek olan vatandaşlara 100 bin TL limite tadar ayrı bir kredi sunulacak.

ENPARA

Banka müşterilerine 50 bin TL limite kadar kerdi notuna bakılmaksızın kredi vereceğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklama çerçevesinde bu kredinin 36 ay olarak taksitlendirileceği bilgisi iletildi. Ayrıca kredi notu yüksek olan vatandaşlara 300 bin TL limite tadar ayrı bir kredi sunulacak.

Yapılan açıklamaya ek olarak diğer bankalarında bu şekilde bir kredi vermelerine kesin gözüyle bakılıyor. Ekonomik hayata yeniden kazandırılması gereken birçok kişinin bulunduğu bu dönem içerisinde bankalar risk alarak bu kredileri vereceklerini duyurdular.

BURGAN BANK KREDİ NOTUNA BAKMADAN 50.000TL KREDİ VERİYOR

Burgan Bank tarafından kredi notunuz düşük olsa bile başvurularınız dâhilin de hemen kredi alabileceksiniz. Kredi başvurusunda bulunan kişilerin emekli veya aktif çalışan olması gerekmektedir. Ayrıca bu krediye başvuru yapmak için maaşlarını bu bankaya taşımaları gerekmektedir. 36 aya kadar varan imkânının yanında 3 ay ertelemeli olarak kredi çekmek mümkün.