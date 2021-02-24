Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, seyahat acentelerine finansman desteği verileceği müjdesini paylaştı.
36 AYA KADAR VADELENDİRİLEBİLECEK 100 BİN LİRAYA KADAR NAKİT İŞLETME KREDİSİ
Halkbank tarafından, turizm sektörü seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanılmak üzere 6 ay anapara ödemesiz dönemli 36 aya kadar vadelendirilebilecek 100 bin liraya kadar nakit işletme kredisi sunulacak.
Halkbank ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) arasında imzalanan anlaşmaya göre: azami 100 bin lira limitli ve azami 1 yıl vadeli TL teminat mektubu düzenlemesi imkanı sağlanacak.