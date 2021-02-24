



36 AYA KADAR VADELENDİRİLEBİLECEK 100 BİN LİRAYA KADAR NAKİT İŞLETME KREDİSİ

Halkbank tarafından, turizm sektörü seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanılmak üzere 6 ay anapara ödemesiz dönemli 36 aya kadar vadelendirilebilecek 100 bin liraya kadar nakit işletme kredisi sunulacak.