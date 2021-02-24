Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.02.2021 12:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.02.2021 12:26
    ABONE OL

    ne zaman yatacak? Çiftçilere 2021 olacak?

    Her yıl binlerce çiftçinin faydalanabildiği ne zaman yatacak? nin ne kadar olacağı bu destekten faydalanacak kişiler tarafından sorgulanıyor. Tarımsal alandaki destek ödemelerine ilişkin müjdeli haberi Başkan Erdoğan duyurmuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada; gübre desteklerini 2 katına çıkardıklarını söylemişti. Peki ?

    takvim.com.tr
    Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Çiftçilere 2021 mazot gübre desteği ne kadar olacak?

    Çiftçilere 2021 mazot gübre desteği ne kadar olacak? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteklerinden her yıl binlerce çiftçi faydalanıyor. Tarımsal destek ödemeleri sayesinde çiftçilerin üretim yapması da kolaylaştırıyor. Peki mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

    MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

    Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.

    Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.

    Bakan Pekcan tarih verdi

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin bugün ödenmeye başlanacağını açıkladı.

    Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bugün saat 18.00 itibariyle 6 kalemde yaklaşık 362 milyon destek ödemelerini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyleyen, şunları kaydetti: "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL

    Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL

    Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL

    Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL

        Sertifikalı Fidan Üretim Desteği için 73 üreticiye 3.706.106 TL

        Çay Budama Masrafı (ÇAYKUR) için de 4.586.293 TL

        Olmak üzere toplamda 361.623.697 TL destek ödemesi yapacağız.

        Süt desteği ödemeleri TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Buna göre, TC kimlik numarasının sonu "8, 6, 4" olanlar 19 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den, "0, 2" olanlar ise 26 Şubat 2021 tarihi saat 18.00'den sonra yapılacaktır. Diğer ödemeler ise tek parça halinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

        MAZOT GÜBRE DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen tarımsal desteklerden biri olan gübre ve mazot desteği için başvuru yapacakların Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olmaları gerekiyor. Burada kaydı bulunan çiftçilerin gübre ve mazot desteği almak için dilekçe yazmaları ve bu dilekçeyi Tarım İl Müdürlüğü veya Tarım İlçe Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekiyor.

        İlgili müdürlüklere teslim edilen dilekçeler inceleniyor ve bunun sonucunda başvurusu onaylanan vatandaşlar gübre ve mazot desteği almaya hak kazanıyor. Destek alma hakkını kazanan vatandaşların banka hesaplarına ödeme döneminde gübre ve mazot desteği ödemesi yatırılıyor. Bu destek güncel mazot fiyatının yüzde 50'si tutarında oluyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Çiftçilere 2021 mazot gübre desteği ne kadar olacak?