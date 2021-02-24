Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Çiftçilere 2021 mazot gübre desteği ne kadar olacak?

Çiftçilere 2021 mazot gübre desteği ne kadar olacak? Mazot gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteklerinden her yıl binlerce çiftçi faydalanıyor. Tarımsal destek ödemeleri sayesinde çiftçilerin üretim yapması da kolaylaştırıyor. Peki mazot gübre desteği ne zaman yatacak?
MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.
Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.
Bakan Pekcan tarih verdi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 362 milyon liralık desteğin bugün ödenmeye başlanacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada, üreticileri desteklemeye devam ettiklerini bildirdi. Bugün saat 18.00 itibariyle 6 kalemde yaklaşık 362 milyon destek ödemelerini üreticilerin hesaplarına aktarmaya başlayacaklarını söyleyen, şunları kaydetti: "Süt desteği kapsamında 231.894 üreticimize 772 bin 372 ton çiğ sütü için, 287.654.007 TL
Hayvan Gen Kaynakları için 3.687 yetiştiricimize 51.191.248 TL
Hayvan Hastalıkları Tazminatı için 619 yetiştiricimize 12.015.223 TL
Sertifikalı Tohum Üretim Desteği için 11 firmaya 2.470.818 TL