Ön onaylı kredi nedir?

Piyasada adı sıkça anılan cep kredi, kredi kolay, 5 dakikada kredi, anında kredi adı altında kampanyayı yapan bankayla özdeşleşen krediler ön onaylı kredi başvuruları olarak ifade edilmektedir. Ön onaylı olan kredilere SMS, telefon bankacılığı, internet, ATM ve interaktif sesli yanıt üzerinden başvurulabilmektedir. Bankalar tarafından bu kanallar aracılığıyla toplanan kredi talepleri sonrasında talepte bulunan kişilerin evrakları teslim etmesiyle birlikte Banka şubeleri tarafından onaylanmış oluyor.

Ön onay almış olmak demek kesin kredi alınacağı anlamına gelmez!

Yapmış olduğunuz başvurunun ardından tarafınıza olumlu dönüş yapılmış olması, bankanın size kesin olarak krediyi vereceği anlamına gelmez. Burada bankalar teknolojiyi de kullanarak, bankalar arasında oluşan ortak veri tabanı sayesinde başvuru yapan kişilerin bilgilerine erişerek kredibilitesini öğreniyor ve kredi için uygun vasıflara sahip olduğunu onaylıyor. Aslı sorun burada! Bunları yaparken kredi çekmek isteyen insanlara kredi hazırmış gibi bir algı uyandırıyorlar, ama böyle bir durum söz konusu değil…