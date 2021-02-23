Borcunuz varsa para lazımsa TC kimlik no ile anında alın! 20.000-40.000-50.000 ve 100.000 TL limitle kredi veren bankalar! Bankaların kredi limitleri çok sayıda etmene bağlı olarak değişirken burada en önemli nokta, bankaların ilan ettiği sınırlar. Yüksek limitle kredi vereceğini açıklayan bankaların bu kredi olanakları sayfamızda var. Bankalar tarafından her müşteriye aynı faiz oranlarında sunulmasa da ilan edilen bir faiz oranı bulunmaktadır. Bu faiz oranlarına yönelik bilgiler zaman zaman lazım olabilmekte, kredi çekmeyi düşünen vatandaşlara rehberlik yapmaktadır. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..
GARANTİ BBVA 100.000 TL KREDİ
Çok yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi kullanmayı planlayan müşteriler için bir diğer seçenek Garanti BBVA.
BDDK'nın son vade düzenlemesinin ardından 36 ay vade ile ihtiyaç kredisi sağlayan Garanti BBVA, müşterilerinin 100.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kimliğinizle ve gelir belgesi ile Garanti BBVA ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilirsiniz.
QNB FİNANSBANK 70.000 TL KREDİ
QNB Finansbank müşterilerine 70.000 TL'ye kadar ihtiyaç takvim.com.tr kredisi sağlıyor. 3 ay ödeme erteleme imkanı sunan banka müşterilerine toplam 3 yıllık bir ödeme planı hazırlıyor. QNB Finansbank aracılığıyla ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar kredi başvurularını banka şubeleri üzerinden yapacaklar.