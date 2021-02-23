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    • Ekonomi
    • 23.02.2021 12:57
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    • 23.02.2021 13:06
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    Borcunuz varsa para lazımsa no ile anında alın! 20.000-40.000-50.000 ve 100.000 TL limitle kredi veren bankalar!

    no ile anında alın! 20.000-40.000-50.000 ve 100.000 TL limitle kredi veren bankalar! Bankaların kredi limitleri çok rakamda faktöre bağlı olarak değişirken burada en ehemmiyetli nokta, bankaların duyuru ettiği hudutlar. Yüksek limitle kredi vereceğini açıklayan bankaların bu kredi imkânları sayfamızda var. Ekonomik olarak zor günler zaman zaman hepimizin başına gelebiliyor. Hastalık, eğitim, acil ulaşım gibi konular nedeniyle nakit ihtiyacı söz konusu oluyor. Köşede birikmiş para bulunmayınca da bankalardan kredi çekmek, istemeyerekte olsa bir ihtiyaç haline dönüşüyor. Bankalar tarafından daha önce planlanmamış bu ihtiyaca yönelik farklı alanlarda kullanılabilecek krediler veriliyor.

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    Borcunuz varsa para lazımsa TC kimlik no ile anında alın! 20.000-40.000-50.000...

    Borcunuz varsa para lazımsa TC kimlik no ile anında alın! 20.000-40.000-50.000 ve 100.000 TL limitle kredi veren bankalar! Bankaların kredi limitleri çok sayıda etmene bağlı olarak değişirken burada en önemli nokta, bankaların ilan ettiği sınırlar. Yüksek limitle kredi vereceğini açıklayan bankaların bu kredi olanakları sayfamızda var. Bankalar tarafından her müşteriye aynı faiz oranlarında sunulmasa da ilan edilen bir faiz oranı bulunmaktadır. Bu faiz oranlarına yönelik bilgiler zaman zaman lazım olabilmekte, kredi çekmeyi düşünen vatandaşlara rehberlik yapmaktadır. İşte son dakika haberleri ve tüm haberler sayfamızda..

    GARANTİ BBVA 100.000 TL KREDİ

    Çok yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi kullanmayı planlayan müşteriler için bir diğer seçenek Garanti BBVA.

    BDDK'nın son vade düzenlemesinin ardından 36 ay vade ile ihtiyaç kredisi sağlayan Garanti BBVA, müşterilerinin 100.000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Kimliğinizle ve gelir belgesi ile Garanti BBVA ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilirsiniz.

    QNB FİNANSBANK 70.000 TL KREDİ

    QNB Finansbank müşterilerine 70.000 TL'ye kadar ihtiyaç takvim.com.tr kredisi sağlıyor. 3 ay ödeme erteleme imkanı sunan banka müşterilerine toplam 3 yıllık bir ödeme planı hazırlıyor. QNB Finansbank aracılığıyla ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar kredi başvurularını banka şubeleri üzerinden yapacaklar.

        İŞ BANKASI'NDAN 50.000 TL'YE KADAR ANINDA KREDİ

        Türkiye'nin en köklü bankalarından bir tanesi olan İş Bankası, müşterilerine iki farklı ihtiyaç kredisi kampanyası sunuyor.

        50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşterilerine anında kredi fırsatı sunan banka, bu kredi için esnek ödeme seçenekleri uyguluyor. En fazla 36 ay vade imkanının yer aldığı bu kredi kampanyasında 3 ay erteleme de sağlanıyor.

        20 BİN TL

        50 BİN TL

            100.000 BİN TL

            Ön onaylı kredi nedir?

            Piyasada adı sıkça anılan cep kredi, kredi kolay, 5 dakikada kredi, anında kredi adı altında kampanyayı yapan bankayla özdeşleşen krediler ön onaylı kredi başvuruları olarak ifade edilmektedir. Ön onaylı olan kredilere SMS, telefon bankacılığı, internet, ATM ve interaktif sesli yanıt üzerinden başvurulabilmektedir. Bankalar tarafından bu kanallar aracılığıyla toplanan kredi talepleri sonrasında talepte bulunan kişilerin evrakları teslim etmesiyle birlikte Banka şubeleri tarafından onaylanmış oluyor.

            Ön onay almış olmak demek kesin kredi alınacağı anlamına gelmez!

            Yapmış olduğunuz başvurunun ardından tarafınıza olumlu dönüş yapılmış olması, bankanın size kesin olarak krediyi vereceği anlamına gelmez. Burada bankalar teknolojiyi de kullanarak, bankalar arasında oluşan ortak veri tabanı sayesinde başvuru yapan kişilerin bilgilerine erişerek kredibilitesini öğreniyor ve kredi için uygun vasıflara sahip olduğunu onaylıyor. Aslı sorun burada! Bunları yaparken kredi çekmek isteyen insanlara kredi hazırmış gibi bir algı uyandırıyorlar, ama böyle bir durum söz konusu değil…

            Ön onaylı kredilerin neredeyse hepsi şube yetkisinde!

            Kredi başvurusu yapan kişi krediyi almak üzere şubeye gittiğinde gerekli evrakları hazırlar, sözleşmeyi imzalayıp teslim eder. İşte tam olarak kredi değerlendirmesi bu süreçte yapılmaktadır. Anında ön onaylı kredi olarak adlandırılan kredilerde limitler ufak miktarlarda olduğundan dolayı, genelde kredinin verilip verilmeyeceği kararı şube yetkisinde oluyor. İşte bundan ötürü sorumluluk şubede olacağından dolayı daha sıkı bir değerlendirmeden geçiliyor ve ön onay alınmış olsa bile kredi almayı düşünen kişi kredi almaya uygun bulunmayabiliyor.
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            Haberler Ekonomi Borcunuz varsa para lazımsa TC kimlik no ile anında alın! 20.000-40.000-50.000 ve 100.000 TL limitle kredi veren bankalar!