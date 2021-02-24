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    • Ekonomi
    • 24.02.2021 15:58
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    • 24.02.2021 15:58
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    Faizler ters düz oldu! Kredi faiz oranları: 24 Şubat İNG, , , , , , , ...

    Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Bankaların güncel faiz oranları dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası MB tarafından yükseltilmişti. Özellikle, kamu bankası olan Bankası, bank ve kredi faiz oranları vatandaşların ilgi odağı oluyor. Yapılan müdahalelerin ardından nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar ise en düşük faiz oranı ile İhtiyaç, Taşıt veya Konut Kredisi veren bankaların hangisi olduğunu merak ediyor. İşte 24 Şubat 2021 , , HalkBank, Bankası, , , , , ve faiz oranları...

    takvim.com.tr
    Faizler ters düz oldu! Kredi faiz oranları: 24 Şubat Halkbank İNG, Akbank...

    Kredi faiz oranları, her banka tarafından ayrı olarak tanımlanıyor ve belli yarıyıllarda alıcıları ile paylaşılıyor. Ev, araç ve gereksinim kredisi çekecek olanlar, kredi faiz oranları ne kadar sorusunu yanıtını inceliyor. Özellikle koronavirüs salgın sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklar bankalar tarafından sunulan kredi paketlerine olan talebi arttırdı ve bankalarda yer yer duruma göre yeni oranlar belirledi ve düzenlemeye gitti. Özellikle pandemi döneminde bankalardan en uygun faiz ile kredi almak için araştırma yapan vatandaşlar hangi banka ne kadar faiz oranı ile kredi verdiğini merak ediyor. İşte 24 Şubat 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...

    BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

    Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu.

    24 ŞUBAT 2021 BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

    - Tüketici kredisi: 1.58
    - Taşıt kredisi: 1.66
    - Konut kredisi: 1.47

    HALKBANK FAİZ ORANLARI

    - İhtiyaç kredisi: 1,56
    - Taşıt kredisi: 1,58
    - Konut kredisi: 1,42

        VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

        - Konut kredisi: 1.49
        - İhtiyaç kredisi: 1.79
        - Taşıt kredisi: 1.35

        GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI

        - İhtiyaç kredisi: 1.49
        - Konut kredisi: 1.49
        - Taşıt kredisi: 1.64

        İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

        - İhtiyaç kredisi: 1.50
        - Taşıt kredisi: 1.55
        - Ev kredisi: 1.40

        TEB FAİZ ORANLARI

        - İhtiyaç kredisi: 1.45
        - Taşıt kredisi: 1.49
        - Konut kredisi: 1.40

        QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

        - İhtiyaç kredisi: 1.33
        - Konut kredisi: 1.68
        - Taşıt kredisi: 1.61

        DENİZBANK FAİZ ORANLARI

        - İhtiyaç kredisi: 2.17
        - Tüketici kredisi: 2.17
        - Mortgage kredisi: 1.58
        - Taşıt kredisi: 1.74

            YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

            - İhtiyaç kredisi: 1.79
            - Taşıt kredisi: 1.60
            - Konut kredisi: 1.45

            AKBANK FAİZ ORANLARI

            - Direkt kredi: 2.03
            - İhtiyaç kredisi: 1.96
            - Taşıt kredisi: 1.51
            - Konut kredisi: 1.39
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            Haberler Ekonomi Faizler ters düz oldu! Kredi faiz oranları: 24 Şubat Halkbank İNG, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, TEB, Garanti, Ziraat, Vakıf...