Milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada emeklilere 2021 senesinde bankalar tarafından verilecek promosyon ölçülerine yer verildi. 2017 senesinde imza atılan promosyon kontratının zamanı 2020 senesinde dolmuş ve bankalar milyonlarca emekliye promosyon ödemesi yapmıştı. 2018 senesinde promosyon kontratı imza atan emekli vatandaşlar için de vakit sona erdi. Promosyon sözleşmesi bu sene sona eren emekliler, maaşlarını aldıkları bankadan promosyon alabilecek. Bunun yanı sıra emekli vatandaşlar, maaşlarını istedikleri bankaya da taşıyabilerek promosyonu diğer bankalardan da alabilecek. Peki, Emekli ne kadar promosyon alacak? Emekli promosyon ölçüsünü yükseltmek olası mı?
PROMOSYON BAŞVURUSU
2018 yılında 3 yıllık promosyon sözleşmesi imzalayan vatandaşların bankalara müracaat ederek promosyon sözleşmesinin ne zaman biteceğini sorması ve bu tarihten sonra promosyonunu bankadan alması gerekmektedir
HANGİ BANKA KAÇ TL EMEKLİ PROMOSYONU ÖDÜYOR?
TEB: Maaşı 1.500 TL ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500- 2.500 TL arasında olanlar 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olanlar ise 750 TL promosyon alacak, iki adet otomatik ödeme talimatı verene promosyona ek olarak maaşa göre 300,375 ve 400 TL ek ödeme yapılıyor.
AKBANK: Maaşı 1.500 TL'ye kadar olan emekliler 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında maaş alan emekliler 625 TL, maaşı 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 750 TL promosyon alabilecek.