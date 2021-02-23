Mahkemenin dürüstlük kuralına atıf yapması, kararın bir bankayı ilgilendirmesi çok önemlidir. Şirketlerin, bankalar ile bu konuda sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz. Bu nedenle bankalara uyarı mahiyetinde ve şirketler için de emsal bir karar" dedi.