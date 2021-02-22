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    • Ekonomi
    • 22.02.2021 14:54
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    • 22.02.2021 14:54
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    Dolar son dakika çakıldı! Bankaların konut taşıt ve kredisi faiz oranları düştü: İşte en uygun faizle kredi veren bankalar

    Son dakika haberi: Son 3 aylık süreçte dolar kurunun yüzde 18'e varan indirimlerinin ardından bankalar, kredi faiz oranlarında indirime gitmeye başladı. Kredi faiz oranları, her banka tarafından ayrı olarak tanımlanıyor ve belli yarıyıllarda alıcıları ile paylaşılıyor. Ev, araç ve gereksinim kredisi çekecek olanlar, kredi faiz oranları ne kadar sorusunu yanıtını inceliyor. Özellikle koronavirüs salgın sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklar bankalar tarafından sunulan kredi paketlerine olan talebi arttırdı ve bankalarda yer yer duruma göre yeni oranlar belirledi ve düzenlemeye gitti. İşte güncel kredi faiz oranları...

    takvim.com.tr
    Dolar çakıldı! Bankaların konut taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları düştü

    Son dakika haberi: Dolar son dakika çakıldı! Bankaların konut taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları düştü: İşte en uygun faizle kredi veren bankalar...Kredi faiz oranları, dönemlik olarak bankalar tarafından belirleniyor ve konut, ihtiyaç, taşıt kredisi çekmek isteyenler bu oranları yakından takip ediyor. Özellikle, kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları vatandaşların ilgi odağı oluyor. Bankaların açıkladıklarına göre, Şubat ayının ikinci yarısında, kredi faiz oranları ne kadar? İşte, bankaların merak edilen ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları...

    EN UYGUN KREDİLER

    İhtiyaç

    Bankaların kredi faiz oranlarına baktığımızda Qnb Finansbank'ın 1.39 seviyesinden kredie verdiği görülürken Şekerbank 1.49 seviyesinden kredi veriyor. Kamu bankalarında ise ihtiyaç kredisi faiz oranları 1.52 seviyesinde.

    Konut

    Ev almak isteyen vatandaşlar için verilen konut kredisinde de faiz oranları değişti. 1.50'lerin üzerine çıkan konut kredisi şu sıralar 1.3-1.4 arasında. Vakıfbank 1.34 seviyesinden kredi verirken Ing ve Akbank 1.35 seviyesinden kredi veriyor.

        Taşıt

        Konutta olduğu gibi taşıtta da kredi faiz oranları 1.50'nin üzerine çıkmıştı. Ancak son indirimlerle taşıt kredisi faiz oranı 1.40'lara çekildi. Yapı Kredi 1.43 ile taşıt kredisi verirken Akbank 1.45 seviyesinden veriyor. Kamu bankalarında ise taşıt kredisi 1.64'ten veriliyor.

        ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

        Tüketici kredisi: 1.64

        Taşıt kredisi: 1.64

        Konut kredisi: 1.47

        HALKBANK FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: 1.6

        Taşıt kredisi: 1.58

        Konut kredisi: 1.42

            İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

            İhtiyaç kredisi: 1.50

            Taşıt kredisi: 1.55

            Ev kredisi: 1.40

            YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

            Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79

            Konut kredisi: 1.42

            Taşıt kredisi: 1.46

            BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

            Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu.
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            Haberler Ekonomi Dolar son dakika çakıldı! Bankaların konut taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları düştü: İşte en uygun faizle kredi veren bankalar