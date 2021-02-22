Son dakika haberi: Dolar son dakika çakıldı! Bankaların konut taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları düştü: İşte en uygun faizle kredi veren bankalar...Kredi faiz oranları, dönemlik olarak bankalar tarafından belirleniyor ve konut, ihtiyaç, taşıt kredisi çekmek isteyenler bu oranları yakından takip ediyor. Özellikle, kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları vatandaşların ilgi odağı oluyor. Bankaların açıkladıklarına göre, Şubat ayının ikinci yarısında, kredi faiz oranları ne kadar? İşte, bankaların merak edilen ihtiyaç, konut, taşıt kredi faiz oranları...