Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 30,44 27,68 9,97 Ford Otosan 206,70 192,00 7,66 Kordsa Teknik Tekstil 28,40 26,58 6,85 Bursa Çimento 4,89 4,59 6,54 Good-Year 10,42 9,79 6,44 Doğuş Otomotiv 39,68 37,38 6,15 Tofaş Oto Fabrikası 39,74 37,68 5,47 Alcatel Lucent Teletaş 36,78 35,10 4,79 İş Finansal Kiralama 4,12 3,94 4,57 MLP Sağlık 25,26 24,22 4,29 Karsan Otomotiv 5,40 5,21 3,65 TAV Havalimanları 23,90 23,06 3,64 Pegasus 76,05 73,45 3,54 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,80 1,74 3,45 Türk Traktör 226,60 219,80 3,09 Bagfaş 29,04 28,20 2,98 Borusan Mannesmann 33,98 33,04 2,85 İş Yatırım Menkul Değerler 21,58 21,00 2,76 Aksigorta 10,07 9,80 2,76 Türk Hava Yolları 12,62 12,30 2,60

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 41,62 44,82 -7,14 Verusa Holding 69,20 72,65 -4,75 Hektaş 33,26 34,86 -4,59 Anadolu Grubu Holding 33,10 33,94 -2,47 Aksa 17,26 17,67 -2,32 Alkim Kimya 19,32 19,77 -2,28 Turkcell 16,70 17,08 -2,22 Vakıflar Bankası 4,71 4,80 -1,88 Özak GMYO 5,72 5,82 -1,72 Net Holding 4,62 4,69 -1,49 Yapı ve Kredi Bankası 2,79 2,83 -1,41 Garanti Bankası 9,34 9,44 -1,06 Selçuk Ecza Deposu 12,66 12,79 -1,02 Konya Çimento 1.371,10 1.385,00 -1,00 Akbank 6,38 6,44 -0,93 Akçansa 19,98 20,14 -0,79 Otokar 377,70 380,60 -0,76 Kartonsan 75,80 76,35 -0,72 İş Bankası (C) 6,02 6,06 -0,66 Bim Mağazalar 68,00 68,45 -0,66

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon", yüzde 2,29 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve "İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: