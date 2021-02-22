Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|30,44
|27,68
|9,97
|Ford Otosan
|206,70
|192,00
|7,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|28,40
|26,58
|6,85
|Bursa Çimento
|4,89
|4,59
|6,54
|Good-Year
|10,42
|9,79
|6,44
|Doğuş Otomotiv
|39,68
|37,38
|6,15
|Tofaş Oto Fabrikası
|39,74
|37,68
|5,47
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,78
|35,10
|4,79
|İş Finansal Kiralama
|4,12
|3,94
|4,57
|MLP Sağlık
|25,26
|24,22
|4,29
|Karsan Otomotiv
|5,40
|5,21
|3,65
|TAV Havalimanları
|23,90
|23,06
|3,64
|Pegasus
|76,05
|73,45
|3,54
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,80
|1,74
|3,45
|Türk Traktör
|226,60
|219,80
|3,09
|Bagfaş
|29,04
|28,20
|2,98
|Borusan Mannesmann
|33,98
|33,04
|2,85
|İş Yatırım Menkul Değerler
|21,58
|21,00
|2,76
|Aksigorta
|10,07
|9,80
|2,76
|Türk Hava Yolları
|12,62
|12,30
|2,60
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|41,62
|44,82
|-7,14
|Verusa Holding
|69,20
|72,65
|-4,75
|Hektaş
|33,26
|34,86
|-4,59
|Anadolu Grubu Holding
|33,10
|33,94
|-2,47
|Aksa
|17,26
|17,67
|-2,32
|Alkim Kimya
|19,32
|19,77
|-2,28
|Turkcell
|16,70
|17,08
|-2,22
|Vakıflar Bankası
|4,71
|4,80
|-1,88
|Özak GMYO
|5,72
|5,82
|-1,72
|Net Holding
|4,62
|4,69
|-1,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,79
|2,83
|-1,41
|Garanti Bankası
|9,34
|9,44
|-1,06
|Selçuk Ecza Deposu
|12,66
|12,79
|-1,02
|Konya Çimento
|1.371,10
|1.385,00
|-1,00
|Akbank
|6,38
|6,44
|-0,93
|Akçansa
|19,98
|20,14
|-0,79
|Otokar
|377,70
|380,60
|-0,76
|Kartonsan
|75,80
|76,35
|-0,72
|İş Bankası (C)
|6,02
|6,06
|-0,66
|Bim Mağazalar
|68,00
|68,45
|-0,66
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon", yüzde 2,29 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve "İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|0,922507
|2,34
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,103271
|2,29
|İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,061492
|2,29
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,624137
|2,13
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|14,083677
|2,12
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,937983
|2,10
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,098175
|1,81
|TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu
|0,920620
|1,73
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,101438
|1,72
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|2,061450
|1,70