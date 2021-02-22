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    • Ekonomi
    • 22.02.2021 11:52
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    • 22.02.2021 19:31
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    başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , yaptığı son dakika açıklamasında 65 bin TL’ye kadar hibe desteği sağladıklarını belirterek, “Şimdiye kadar elden teslim edilen proje başvurularını yeni dönemde e-Devlet üzerinden alacağız” açıklamasında bulundu.

    Engelli hibe başvuruları ne zaman başlayacak?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk engelli hibe desteği başvurularına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk 2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini kaydetti.

    ENGELLİ HİBE BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

    e-Devlet başvuru ekranı ilerleyen tarihlerde açılacak. Açıldığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.



    "DAHA FAZLA ENGELLİMİZİN GİRİŞİMCİLİĞİNE DESTEK OLMAK İSTİYORUZ"
    2014 yılından bu yana kendi işini kurmak isteyen engellileri desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Bakan Selçuk, "Bu kapsamda, elden veya posta yoluyla aldığımız Engelli Hibe Desteği başvurularını engelli vatandaşlarımızın evlerinden çıkmadan da başvuru yapabilecekleri e-Devlet platformuna taşıyarak online başvuru yapmalarını sağlıyoruz.

    Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Ekonomi Engelli hibe başvuruları ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl ve nereden yapılacak?