Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor sorusu hakkındaki araştırmalar özellikle Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte artışa geçti. Ocak ayı ödemeleri bu ay 5 Şubat günü belirtilen banka hesaplarına yatırıldı. Ödeneğin hangi tarihte sona ereceğini merak eden vatandaşlar "Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne kadar uzatıldı? İşte merak edilenler...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.