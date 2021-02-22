Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor sorusu hakkındaki araştırmalar özellikle Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte artışa geçti. Ocak ayı ödemeleri bu ay 5 Şubat günü belirtilen banka hesaplarına yatırıldı. Ödeneğin hangi tarihte sona ereceğini merak eden vatandaşlar "Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne kadar uzatıldı? İşte merak edilenler...
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.
KARAR RESMİ GAZETE'DE
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.