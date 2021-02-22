Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 22.02.2021 15:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.02.2021 15:50
    ABONE OL

    Milyonlarca taşeronu ilgilendiriyor! 4/D'li taşeron kamu çalışanlarına 1000 TL var mı?

    Kamu kurumlarında çalışan milyonlarca taşeron işçinin gözü kulağı müjdesine çevrildi. Taşeron işçiler uzun zamandır zam beklentisinde. Kamuoyunda çıkan haberlerde sık sık taşeron işçilere verilebileceği ortaya atılıyor. Eğer yeni düzenlemeler hayata geçerse taşeron işçileri zam almaya hak kazanacak. Peki taşerona ? 4/D'li taşeron kamu çalışanlarına 1000 TL seyyanen zam iddiaları çalışanları yakından ilgilendiriyor. Kamuda çalışan taşeron işçiler adına en önemli konu zam oranı oldu. Maaşlara doğrudan yansıtılması talep edilen zam ile ilgili düzenlemelerin hayata geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Talepler hayata geçerse işçiler zam alma hakkı kazanacak. Taşeron işçilere her altı aylık dönemlerde yüzde 4 oranında zam uygulanıyor. Taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin altında kalmıştı. Bu sebeple bazı düzenlemeler yapılmış ve en düşük taşeron işçi maaşı asgari ücretle eşitlenmişti.

    takvim.com.tr
    Milyonlarca taşeronu ilgilendiriyor! 4/D'li taşeron kamu çalışanlarına 1000 TL seyyanen zam var mı?

    4/D'li taşeron kamu çalışanlarına 1000 TL seyyanen zam iddiaları çalışanları yakından ilgilendiriyor. Kamuda çalışan taşeron işçiler adına en önemli konu zam oranı oldu. Maaşlara doğrudan yansıtılması talep edilen zam ile ilgili düzenlemelerin hayata geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Talepler hayata geçerse işçiler zam alma hakkı kazanacak. Taşeron işçilere her altı aylık dönemlerde yüzde 4 oranında zam uygulanıyor. Taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin altında kalmıştı. Bu sebeple bazı düzenlemeler yapılmış ve en düşük taşeron işçi maaşı asgari ücretle eşitlenmişti.

    SEYYANEN MAAŞ ZAMMI GELDİ

    Ankara'nın Çubuk İlçesi Belediyesi toplu sözleşme imzaladı. Belediyenin iştirakleri Yeşil Çubuk Gıda ile Hizmet İş Sendikası ve Belediye personel AŞ ile Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile en düşük işçi maaşı 3 bin 728 liraya çıkarıldı.

    Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen işçilerin KHK sonrası oluşan ekonomik farklılıklarını düzenlemek için önemli bir iyileştirme zammı yapıldı. Söz konusu sözleşme 159 işçi ve 36 güvenlik görevlisini kapsıyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çalışanlarının haklarını verdiklerini söyledi ve ücretlerde önemli oranda artış yapıldığını söyledi.

    YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ SON DURUM

    Eğer Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa maaş oranları yeniden belirlenecek.

    Konu hakkında sendika yetkililerinden gerekli açıklama yapıldı. Açıklamaya göre "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı." Taşeron işçileri için 4 yüzdelik zam oranı söz konusu. Ancak hangi yüzdelik oranın uygulanacağı henüz net değil.

        HANGİ TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞLARI YÜZDELİK DİLİM İLE ARTACAK?

        Yüzdelik dilim düzenlemesi taşeron işçilerin kadroya alınmadan önceki maaş oranlarıyla ilgili bir düzenleme. Kadroya alınmadan önce asgari ücretten yüksek alan işçilerin, kadro sonrasında asgari ücret almaları durumunda yada maaşlarında kesintiye gidilmesi durumunda yüzdelik dilim hakkı elde etmesini sağlayabilir.

        Ancak kadrodan önce asgari ücret alan ve kadro sonrası maaşı yine asgari ücret olan yada daha yüksek maaş alıp maaşında kesinti yapılmayanlar yüzdelik dilim düzenlemesinden etkilenmeyecekler.

        TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM

        Taşeron işçilere her altı aylık dönemlerde yüzde 4 oranında zam uygulanıyor. Taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin altında kalmıştı. Bu sebeple bazı düzenlemeler yapılmış ve en düşük taşeron işçi maaşı asgari ücretle eşitlenmişti. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor.

        MASADA YER ALAN MAAŞ ORANLARI

        Türk-İş Sendikası'nın teklifi: Geçtiğimiz dönemlerde sağlanan yüzde 4'lük oranların ardından sendikanın çok yüksek banttan bir zam oranı talep etmesi bekleniyor.

        Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın teklifi: AÇSBH'nin taşeron işçi maaş zam oranlarına ilişkin talebinde 2020 asgari ücret zam oranı, 2020 enflasyon oranı ve 2021 enflasyon hedeflerine göre bir oran sunması öngörülüyor.

            TAŞERON İŞÇİLER MAAŞ ZAM ORANI TALEPLERİNİ SUNACAKLAR

            Kamuda çalışan taşeron işçiler için KHK'dan sonraki dönemlerde belirlenen maaş zammı yüzde 4 oldu. Enflasyon oranlarının yüzde 10 bandının üzerinde olduğu bu süreçte işçilerin maaşlarının alım güçleri oldukça azaldı.

            Taşeron işçilerin bazılarında ise asgari ücret zamları sonrasında, bu seviyenin altında kalma durumu oldu. Asgari ücretten daha düşük seviyeye düşen taşeron işçi maaşlarına ilişkin ise Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme devreye girdi. Bakanlık asgari ücret zammı sonrasında düşük maaşlı olanların maaşlarını asgari ücret seviyesine çekti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Milyonlarca taşeronu ilgilendiriyor! 4/D'li taşeron kamu çalışanlarına 1000 TL seyyanen zam var mı?