Borsa günün ilk yarısında yükseldi | İşte 22 Şubat 2021 BIST 100 son durum

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,96 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,76 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,43 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile iletişim oldu.

Analistler, 26 Şubat'ta ABD'nin Temsilciler Meclisi'nde oylanması beklenen ekonomik destek paketine ilişkin beklentilerin pay piyasalarını pozitif etkilediğini, ancak emtia fiyatları ve tahvil faizlerindeki artışın küresel bazda iyimserliği törpülediğini bildirdi.