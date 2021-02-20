Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi, artan kurumsal alımların desteğinde 56,425.22 dolaryık yeni zirveyi görürken, toplam piyasa hacmi de 1 trilyon 50.58 milyar dolar ile trilyon dolar sınırını aştı; böylece, Bitcoin trilyon dolarlık varlıklar arasına katıldı.
Cointelegraph'ın haberine göre, halen 70,000 Bitcoin'e sahip olan MicroStrategy, bu hafta özellikle varlıklarını daha da artırmak için 900 milyon dolar alım yapacağını doğruladı ve yaklaşık 7 trilyon dolar ile dünyanın en büyük varlık yöneticisi olarak gösterilen BlackRock da, Bitcoin yatırımı yapmaya hazırlanıyor.
BITCOIN'IN TOPLAM PİYASA HACMİ KRİTİK EŞİĞİ AŞTI
Perşembe günü 52,533.91 dolar ile yeni zirveyi test ettikten sonra, gelen kar satışlarıyla hafif geri çekilerek, 51,000 dolara kadar gerileyen Bitcoin, Cuma günü yeniden yükselişe geçti. Son 24 saat içinde 51,669.71 ve 56,425.22 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 8.68 artışla 55,819.62 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 17.23 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 88 milyar dolarlık artışla 952 milyar dolardan, 1 trilyon 39.37 milyar dolara yükseldi.