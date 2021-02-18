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    • Ekonomi
    • 18.02.2021 21:48
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    • 18.02.2021 21:54
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    Zenginler daha fazla kazanma hırsıyla, değeri 50 bin doları aşan 'i satın alıyor

    Rekor üstüne rekor kıran dijital para birimi 'in değerinin 50 bin doları aşmasıyla beraber büyük yatırımcıların kripto paraya ilgisi zirve yaptı. Bitcoin ise yükselişi sürüyor.

    Zenginler Bitcoin'e koşuyor

    Daha önce bu dijital paraya şüpheyle yaklaşan JPMorgan gibi dev yatırım bankaları, Aralık ayından bu yana değerinin neredeyse iki katına çıkması üzerine Bitcoin ile yakından ilgilenmeye başladı.

    Dijital para alım-satım platformu olan Coinbase'in kâr tutarı yüzde 20 civarında seyrediyor.

    Bitcoin'in yavaş alım-satım hızına, fiyatının sürekli sert dalgalanmalar yaşamasına, saklamak ya da harcamak için güçlü olmayan bir para birimi olmasına aldırmayan yatırımcılar pandemi sırasında hayatlarını değiştirebilecekleri bir serveti daha çekici görüyor.

    Elon Musk'ın kurduğu Tesla 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alırken, varlıklı Paul Tudor Jones ve Stanley Druckenmiller gibi yatırım fonu şirketleri de Bitcoin tarafında saf tutuyor.

    BBC Türkçe

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    Haberler Ekonomi Zenginler daha fazla kazanma hırsıyla, değeri 50 bin doları aşan Bitcoin'i satın alıyor