Daha önce bu dijital paraya şüpheyle yaklaşan JPMorgan gibi dev yatırım bankaları, Aralık ayından bu yana değerinin neredeyse iki katına çıkması üzerine Bitcoin ile yakından ilgilenmeye başladı.
Dijital para alım-satım platformu olan Coinbase'in kâr tutarı yüzde 20 civarında seyrediyor.
Bitcoin'in yavaş alım-satım hızına, fiyatının sürekli sert dalgalanmalar yaşamasına, saklamak ya da harcamak için güçlü olmayan bir para birimi olmasına aldırmayan yatırımcılar pandemi sırasında hayatlarını değiştirebilecekleri bir serveti daha çekici görüyor.
Elon Musk'ın kurduğu Tesla 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alırken, varlıklı Paul Tudor Jones ve Stanley Druckenmiller gibi yatırım fonu şirketleri de Bitcoin tarafında saf tutuyor.
BBC Türkçe