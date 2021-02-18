Bitcoin'in yavaş alım-satım hızına, fiyatının sürekli sert dalgalanmalar yaşamasına, saklamak ya da harcamak için güçlü olmayan bir para birimi olmasına aldırmayan yatırımcılar pandemi sırasında hayatlarını değiştirebilecekleri bir serveti daha çekici görüyor.

Elon Musk'ın kurduğu Tesla 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alırken, varlıklı Paul Tudor Jones ve Stanley Druckenmiller gibi yatırım fonu şirketleri de Bitcoin tarafında saf tutuyor.

BBC Türkçe