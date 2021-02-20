Vatandaşlar, "X marka helva aldım. Reyon fiyatı 7.95, ancak kasada 9.45 TL olarak geçildi. İtiraz ettim bir de çalışandan tepki aldım. Hem suçlular hem de güçlü", "Raftaki fiyatla kasadaki fiyat farklı, bunu söylediğimde 45 kuruş farktan bişey olmaz şeklinde bir de lakayt cevap aldım", "