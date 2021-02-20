Bankalar aniden değiştiriyor işlem saatinizi kaçırmayın! Tek tek mesaj yollandı! Banka şubelerinde o günden sonra... Aralık ayında vaka sayılarının artışına bağlı olarak bankalar çalışma saatlerini değiştirdiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz ay bankalardan yeni açıklamalar peş peşe yapıldı ve çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Alınan bu kararlar mesaj yoluyla vatandaşlara gönderildi. Gün içerisinde yüz binlerce kişi müşterisi olduğu bankalara giderek çeşitli işlemlerini gerçekleştiriyor. Bankalar yakın bir zaman zarfında müşterilerine SMS yoluyla yeni çalışma saatlerini açıklayarak şubelerinde değişikliğe gitti.
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
İşte çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar...
ZİRAAT BANKASI
"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunacağız."
GARANTİ BBVA
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerimiz 2 Aralık 2020 itibariyle hafta içi 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir"
QNB FİNANSBANK
"Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 18 Ocak 2021 itibariyla hafta içi 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasinda hizmet vermeye başlayacaktır"
TEB
"Değerli Müşterimiz, Şubelerimiz 03.12.2020 tarihi itibariyla hafta içi her gun 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet verecektir."
DENİZBANK
"Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız."