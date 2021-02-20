Bankalar aniden değiştiriyor işlem saatinizi kaçırmayın! Tek tek mesaj yollandı! Banka şubelerinde o günden sonra... Aralık ayında vaka sayılarının artışına bağlı olarak bankalar çalışma saatlerini değiştirdiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz ay bankalardan yeni açıklamalar peş peşe yapıldı ve çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Alınan bu kararlar mesaj yoluyla vatandaşlara gönderildi. Gün içerisinde yüz binlerce kişi müşterisi olduğu bankalara giderek çeşitli işlemlerini gerçekleştiriyor. Bankalar yakın bir zaman zarfında müşterilerine SMS yoluyla yeni çalışma saatlerini açıklayarak şubelerinde değişikliğe gitti.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

İşte çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar...

ZİRAAT BANKASI

"Değerli Müşterimiz, Sizin ve toplum sağlığını korumak amaciyla 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren Şubelerimizde hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunacağız."