1 sene geri ödeme olmadan ve 60 ay vade destek kredisi fırsatı! O bankalardan faizsiz kredi nasıl alınır? İşte başvuru şartları...

KGF'den yapılan açıklamada 15 bankanın 12 ay geri ödemesiz kredi vereceği, müracaatların başladığına yer verildi. Çok sayıda vatandaş tarafından KOBİ yardım kredisi nasıl alınır sualinin yanıtı merak ediliyor. KGF'nin Avrupa Yatırım Fonu'ndan sağladığı 300 milyon TL'lik hibe ve kendi öz kaynaklarından sağladığı 300 milyon TL'lik yardım ile oluşan fon sayesinde KOBİ'lere 6 milyar lira meblağında kefalet sağlanacak. İşte kredi garanti fonu kefaleti ve KOBİ yardım koliyi ile alakalı ayrıntılar... Kredi Garanti Avrupa Yatırım Fonu aracılığıyla yürütülen COSME Programı kapsamında birçok bankanın faizsiz kredi vereceği bildirildi. Söz konusu faizsiz kredilere başvurular alınmaya başladı. KGF tarafından yapılan son dakika açıklamasında faizsiz kredi veren bankaların isimlerine ve başvuru son süresine yer verildi.
BAŞVURU DETAYLARI
Kredi Garanti Fonu sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Hedeflenen Kredi Hacmi: 7,5 milyar TL
AYF kontrgaranti tutarı: 300 milyon TL
Proje kaynakları: %50 AYF kontrgarantisi, %50 KGF Özkaynağı
Hedeflenen kefalet hacmi: 6 milyar TL
Başvuru Süresi: 01.04.2022 tarihine kadar
Tazmin Üst Limiti: % 10
GERİ ÖDEMESİZ SÜRE, VADE VE EN FAZLA ÇEKİLEBİLECEK KREDİ TUTARI
Kredi Garanti Fonu tarafından bir açıklama yapıldı ve "Azami 12 ay ödemesiz dönem dahil olmak üzere asgari 36 ay, azami 60 ay vade" denildi.
BAŞVURU ÜCRETİ VE KOMİSYON ORANI
Komisyon Oranı : yıllık %1.5
Başvuru Ücreti : 500 TL