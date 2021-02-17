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    • Ekonomi
    • 17.02.2021 13:46
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    • 17.02.2021 13:46
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    Borcu olana 10.000 ve 20.000 TL kampanyası! 'nın son ihtiyaç kredisi kampanyasının detayları şartları!

    Kredi alımları geçmiş yıllarda çoğu zaman banka şubeleri üzerinde uzun uğraşlar sonucu ile yapılabilirken günümüzdeki gidişat bundan çok daha uzak. Burada internetin ve teknolojinin hakkını vermek gerekiyor. Nitekim bunun içinde ile anında kredi alımı yapabiliyorsunuz. Bu durumun en büyük özelliği ise paranızı almak için bankaya gitmenize dahi gerek kalmaması. Bu nedenle de en fazla seçilen kredi alım yolları arasında bulunuyor. Bankaya dijital yollardan kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizin onayınızı SMS yoluyla alıyor. Bu da tüm şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Daha sonra kredi sözleşmesi de SMS ile onaylanıyor ki bu sözleşme ile ödeme planı çıkartılıyor.

    takvim.com.tr
    Borcu olana 10.000 ve 20.000 TL dijital kredi kampanyası!

    Özellikle anlaşmalı olarak maaşını Ziraat Bankası şubelerinden alan çalışan ve emeklilerin kullanabildiği bu bankacılık ürününü alabilmeniz için Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ya da Ziraat Mobil kullanıcısı olmanız gerekiyor. Sebebi ise giriş yaparak dijital yollardan başvuru yapmak. Yapacağınız başvuru ile gelir düzeyiniz ve diğer kredi notu gibi nedenlerden dolayı banka size bir kredi onayı sunuyor. Bu onay limitleri dahilinde de kredinizi anında alabiliyorsunuz. Bankaların son yıllarda en çok istedikleri ürünlerden birisi olan hayat sigortası poliçesi yine size mail yoluyla gönderiliyor. Bu sigortanın en önemli özelliği ise size bir şey olduğunda borçların tamamını ödüyor olması. Nitekim geride kalan mirasçılar ödemek zorunda kalmıyor.

    Dijital Kredi ile Şubeye Gitmeden Kredi Kullanma Kolaylığı Ziraat'te

    Maaşını Bankamızdan alan emekli ve çalışan müşterilerimizin ihtiyaçlarının finansmanında kullanabileceği Dijital Kredi ürünümüze İnternet Şube veya Ziraat Mobil üzerinden hemen başvurun, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza geçsin.

    Özellikler

    İnternet Şube ve Ziraat Mobilden başvuru yapılabilir,

    36 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır,

    Olumlu değerlendirilen krediler, İnternet Şube ve Ziraat Mobilden hesaba aktarılır.

    Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

    *Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

        Başvuru süreci sadece üç adımdan oluşmaktadır.


        İlk adımda TCKN\YKN ve Bankamızda kayıtlı iletişim numaranız ile ekranda görünen doğrulama kodunu girmeniz gerekmektedir.


        Bu bilgiler ile giriş yaptığınızda kayıtlı iletişim numaranıza bir onay şifresi gönderilecek ve ekranda yer alan alana bu şifrenin girilmesi istenecektir.

        Sonrasında geçerli durumda olan Bankkart bilgilerinizi (son 6 hanesi ve şifre) girmeniz beklenmektedir.

            Başvurunuzu tamamladıktan sonra, gerekli kontroller yapılacak ve cep telefonunuza gönderilecek İnternet ve Mobil Bankacılık şifresi ile giriş yaparak tüm bankacılık işlemlerinizi evdeki rahatınızı bozmadan gerçekleştirebileceksiniz.

            DİJİTAL KREDİ BAŞVURUSU

            Ziraat Bankası'ndan ücretini alan çalışan veya emekli olsun hiçbir ayrım yapılmadan bu krediden faydalanabiliyorlar. Dijital Kredi kampanyası kapsamındaki gereksinim kredilerine müracaatlar İnternet şubesi ve mobil şube aracılığı ile yapılabiliyor. Alıcılar bu biçimde banku şubesine adım bile atmadan arz ettikleri kredileri kullanabiliyorlar.

            İŞTE BAŞVURU LİNKLERİ

            https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/krediler/genel-ihtiyaclar/dijital-kredi

            https://www.ziraatbank.com.tr/tr/dijital-bankacilik/internet-bankaciligi/bireysel-internet-subesi
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            Haberler Ekonomi Borcu olana 10.000 ve 20.000 TL dijital kredi kampanyası! Ziraat Bankası'nın son ihtiyaç kredisi kampanyasının detayları şartları!