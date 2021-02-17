Özellikle anlaşmalı olarak maaşını Ziraat Bankası şubelerinden alan çalışan ve emeklilerin kullanabildiği bu bankacılık ürününü alabilmeniz için Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ya da Ziraat Mobil kullanıcısı olmanız gerekiyor. Sebebi ise giriş yaparak dijital yollardan başvuru yapmak. Yapacağınız başvuru ile gelir düzeyiniz ve diğer kredi notu gibi nedenlerden dolayı banka size bir kredi onayı sunuyor. Bu onay limitleri dahilinde de kredinizi anında alabiliyorsunuz. Bankaların son yıllarda en çok istedikleri ürünlerden birisi olan hayat sigortası poliçesi yine size mail yoluyla gönderiliyor. Bu sigortanın en önemli özelliği ise size bir şey olduğunda borçların tamamını ödüyor olması. Nitekim geride kalan mirasçılar ödemek zorunda kalmıyor.