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    • Ekonomi
    • 19.02.2021 16:16
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    • 19.02.2021 16:34
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    ! Kafe ve restoran sektörleri için destek başvurusu başladı! Bakan duyurdu

    haberine göre Ticaret Bakanı , restoran ve kafe gibi işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

    Başvurular başladı! O işletmelere binlerce lira destek verilecek

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, işletmelerin ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceklerini duyurdu.



    İşte Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık. İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

    KAFE VE RESTORAN DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
    Ciro kaybı desteği ile 22 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararı kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, söz konusu karar kapsamında hak ettikleri 3,000 TL tutar, bu tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek, varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecek.

        KİMLERE CİRO KAYBI DESTEĞİ VERİLECEK?
        Destek programından, 2019 ve öncesi başladığı işine devam eden ve 27 Ocak tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon TL ve altında olan, söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'de cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren KDV mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilecek.

        CİRO KAYBI DESTEĞİ KAÇ KERE VERİLECEK, NASIL BELİRLENECEK?
        Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2,000 TL'den az ve 40,000 TL'den fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 cirolarının 2019 cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü olarak belirlenecek.

        İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak tarihi itibarıyla 2019 ve 2020 vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak verilen KDV beyannameleri esas alınacak. Söz konusu tarihten sonra 2019 ve 2020'deki dönemlere ilişkin olarak verilen beyannameler (düzeltme beyannameleri dâhil) ciro hesaplamasında dikkate alınmayacak.

            KAFE VE RESTORAN CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU
            Destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulacak. Bu Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden başvuruda bulunacak..

            Başvuru, işletmeyi temsile yetkili olanlar tarafından yapılırken ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacak.

            Bu Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren on gün içerisinde İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılacak. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacak.

            Ciro kaybı desteği, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılır.
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            Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Kafe ve restoran sektörleri için destek başvurusu başladı! Bakan Ruhsar Pekcan duyurdu