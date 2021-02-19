KİMLERE CİRO KAYBI DESTEĞİ VERİLECEK?

Destek programından, 2019 ve öncesi başladığı işine devam eden ve 27 Ocak tarihi itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon TL ve altında olan, söz konusu yıldaki cirosuna oranla 2020'de cirosu yüzde 50 ve üzerinde bir oranda azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren KDV mükellefiyeti olan işletmeler esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanabilecek.