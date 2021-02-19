Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, işletmelerin ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabileceklerini duyurdu.
İşte Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar
Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık. İşletmelerimiz ciro kaybı desteği başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.
KAFE VE RESTORAN DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
Ciro kaybı desteği ile 22 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararı kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, söz konusu karar kapsamında hak ettikleri 3,000 TL tutar, bu tebliğ kapsamında verilecek ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek, varsa kalan tutar bu işletmelere ciro kaybı desteği olarak verilecek.