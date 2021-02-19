Ciro kaybı desteği başvurusuna dair detaylar binlerce esnaf tarafından merak ediliyordu. Konu hakkında Ticaret Bakanlığı'ndan önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Ciro kaybı desteği, restoran ve kafe gibi işletmelere verilecek. Ödemeler için başvuru sürecinin başladı. Peki, ciro kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır? Hangi işletmeler başvuru yapabilecek? İşte detaylar...
BAŞVURULAR BAŞLADI
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, restoran ve kafe gibi işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.
İşte ödemeye dair detaylar;
CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapabilecek.
DESTEK ÖDEMESİNİN DETAYLARI
Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin TL'den az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019'daki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü olarak belirlendi.