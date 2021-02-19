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    • Ekonomi
    • 19.02.2021 16:26
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    • 19.02.2021 16:27
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    ? Bakanlık açıkladı! Hangi işletmeler başvuru yapabilecek?

    başvurusu hakkındaki araştırmalar özellikle son saatlerde yükselişe geçti. Esnaflar destek hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, restoran ve kafe gibi işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemesi başvuruları hakkında önemli bir açıklama bulundu. Şimdi esnaflar başvurunun nasıl ve nereden yapılacağını merak ediyor. Peki, hangi işletmeler başvuru yapabilecek? İşte detaylar...

    Ciro kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır?

    Ciro kaybı desteği başvurusuna dair detaylar binlerce esnaf tarafından merak ediliyordu. Konu hakkında Ticaret Bakanlığı'ndan önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Ciro kaybı desteği, restoran ve kafe gibi işletmelere verilecek. Ödemeler için başvuru sürecinin başladı. Peki, ciro kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır? Hangi işletmeler başvuru yapabilecek? İşte detaylar...

    BAŞVURULAR BAŞLADI

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, restoran ve kafe gibi işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

    İşte ödemeye dair detaylar;

    CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Başvurular bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapabilecek.

    DESTEK ÖDEMESİNİN DETAYLARI

    Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin TL'den az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019'daki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü olarak belirlendi.

        Destekten, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez yararlanabilecek.İşletme ciroları belirlenirken 27 Ocak 2021 itibarıyla 2019-2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen KDV beyannameleri esas alınacak. Bu tarihten sonraki beyannameler hesaplamaya dahil edilmeyecek.

        BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

        Destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyurulacak. Başvuru, işletmeyi temsile yetkili kişilerce yapılacak ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacak.

        Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren 10 gün içindeİç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılacak. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacak.

            Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin olarak başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan diğer kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek. Ciro kaybı desteği, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılacak.
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