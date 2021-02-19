Ciro kaybı desteği başvurusuna dair detaylar binlerce esnaf tarafından merak ediliyordu. Konu hakkında Ticaret Bakanlığı'ndan önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Ciro kaybı desteği, restoran ve kafe gibi işletmelere verilecek. Ödemeler için başvuru sürecinin başladı. Peki, ciro kaybı desteği başvurusu nasıl yapılır? Hangi işletmeler başvuru yapabilecek? İşte detaylar...

BAŞVURULAR BAŞLADI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, restoran ve kafe gibi işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

İşte ödemeye dair detaylar;