Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,031432
|0,24
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,052582
|0,23
|MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF
|0,024815
|0,21
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,082641
|0,19
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,021161
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,057360
|1,70
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,057620
|0,98
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,098826
|0,67
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034982
|0,57
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,037004
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,039788
|0,69
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,020583
|0,52
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,020372
|0,36
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,021284
|0,33
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,032645
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068091
|0,80
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048155
|0,79
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029526
|0,74
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,030431
|0,65
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,014033
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,072391
|0,04
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,032032
|0,04
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,073427
|0,04
|VEM Para Piyasası EYF
|0,069037
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023831
|0,04
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,088084
|-0,67
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,091018
|-0,63
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,049343
|-0,57
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,095214
|-0,55
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,061672
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,018354
|-0,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009915
|-0,56
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010049
|-0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,021712
|-0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010055
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,052124
|-1,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,044778
|-1,40
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,118756
|-0,49
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,158949
|-0,49
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,107225
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,180125
|-0,79
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,100250
|-0,78
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,031927
|-0,73
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,128575
|-0,65
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,071868
|-0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,026571
|-0,81
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,028238
|-0,27
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,031132
|-0,25
|HEM Katılım Standart EYF
|0,023227
|-0,22
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,022959
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,041834
|-1,16
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,025939
|-1,16
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,041849
|-1,15
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,046076
|-1,15
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,040962
|-1,15