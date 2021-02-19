Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,031432 0,24 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052582 0,23 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,024815 0,21 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,082641 0,19 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021161 0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057360 1,70 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,057620 0,98 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,098826 0,67 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034982 0,57 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,037004 0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,039788 0,69 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020583 0,52 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020372 0,36 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,021284 0,33 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,032645 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068091 0,80 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048155 0,79 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029526 0,74 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,030431 0,65 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,014033 0,52 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,072391 0,04 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,032032 0,04 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,073427 0,04 VEM Para Piyasası EYF 0,069037 0,04 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023831 0,04

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: