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    • Ekonomi
    • 19.02.2021 16:17
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    • 19.02.2021 16:17
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    'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?

    (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,27 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,04 ile "" fonları oldu. Peki, 'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

    AA
    19 Ocak BES'te en fazla kazandıran fonlar!

    (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,031432 0,24
    Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,052582 0,23
    MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,024815 0,21
    Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,082641 0,19
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,021161 0,19
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,057360 1,70
    AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,057620 0,98
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,098826 0,67
    Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034982 0,57
    MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,037004 0,54
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,039788 0,69
    Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,020583 0,52
    Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,020372 0,36
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,021284 0,33
    Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,032645 0,30
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068091 0,80
    Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048155 0,79
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029526 0,74
    Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,030431 0,65
    Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,014033 0,52
    Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
    BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,072391 0,04
    Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,032032 0,04
    NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,073427 0,04
    VEM Para Piyasası EYF 0,069037 0,04
    Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023831 0,04

    Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

    Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
    Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
    Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,088084 -0,67
    Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,091018 -0,63
    MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,049343 -0,57
    VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,095214 -0,55
    Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,061672 -0,47
    Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
    Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018354 -0,69
    AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009915 -0,56
    AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010049 -0,24
    Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,021712 -0,19
    AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010055 -0,10
    Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
    Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,052124 -1,53
    AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,044778 -1,40
    BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,118756 -0,49
    NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,158949 -0,49
    AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,107225 -0,39
    Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
    Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,180125 -0,79
    Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,100250 -0,78
    Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031927 -0,73
    Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,128575 -0,65
    AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,071868 -0,57
    Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
    Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026571 -0,81
    Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,028238 -0,27
    Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,031132 -0,25
    HEM Katılım Standart EYF 0,023227 -0,22
    Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,022959 -0,18
    Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
    BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,041834 -1,16
    NN Hay. Em. Altın EYF 0,025939 -1,16
    Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,041849 -1,15
    Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,046076 -1,15
    Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,040962 -1,15

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    Haberler Ekonomi 19 Ocak BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar hangileri oldu?