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    • Ekonomi
    • 19.02.2021 15:21
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    • 19.02.2021 15:21
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    ! Kendi işini kuracak olanlara müjde! Başvuru şartları…

    heyecanlandırdı ve detayları araştırılmaya başlandı. Türkiye İş Kurumu () kendi işini kurmak isteyenlere hibe desteği veriyor ve yeni iş kurmak isteyenler bu destekten faydalanabiliyor. Kendi işini kuracak olanlara verilen bu müjde ile şartları merak edilerek araştırılanlar arasında yer aldı. Peki İŞKUR’dan 45 bin TL hibe desteğinden kimler yararlanabilir? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    İŞKUR’dan 45 bin TL hibe desteği!

    Kendi işini kuracak olanlara müjdeli haber geldi ve vatandaşlara İŞKUR'dan 45 bin TL hibe desteği veriliyor. Özellikle pandemi döneminde ekonomik gelir sağlamak isteyen vatandaşlar sermayesi olmasa da İŞKUR'dan 45 bin TL hibe desteği alarak istediği işi kurma fırsatını elde ediyor. Peki bu imkandan kimler faydalanabilir, başvuru şartları neler? İŞKUR'dan 45 bin TL hibe desteği hakkında merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    Kendi İşini Kurmak İsteyen Engelliler

    Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az % 40 olduğu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Kendi işini kurmak isteyen engellilerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

    İŞKUR'a kayıtlı olmak,
    Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40'ından yoksun olduğunu "Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları" ile belgelendirebilmek,
    18 yaşını tamamlamış olmak,
    Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
    Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
    İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
    Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
    Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
    Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
    Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.)

    Engelli kişilerin Kurumumuz internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları ve üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek amacıyla Komisyona sunacakları projelerde;

    Kuruluş İşlemleri Desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 5.000 TL,

    İşletme Gideri Desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım ve kira) en fazla % 60'ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 15.000 TL,

    Kuruluş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ara madde, sarf malzeme, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dâhil en fazla 45.000 TL destek sağlanmaktadır.

        Kendi İşini Kurmak İsteyen Eski Hükümlüler

        Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlik kapsamında olanlar eski hükümlü olarak tanımlanmaktadır. Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki bütün şartları taşıması gereklidir.

        İŞKUR'a kayıtlı olmak,
        18 yaşını tamamlamış olmak,
        Eski hükümlü olmak,
        Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak
        Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),

        İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
        Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
        Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
        Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
        Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.)

        Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile "Proje Başvuru Rehberi"nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir.

        Bir iş yeri kurarak geçimini sağlamak isteyen eski hükümlüler; Kurumumuz internet sitesinin duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları projelerini Denetimli Serbestlik veya Koruma Kurulları üzerinden Komisyona sunmaları ve projelerinin kabul edilmesi halinde uygun görülen projelere vergiler dâhil en fazla brüt asgari ücretin 15 katı tutarında "kuruluş desteği" sağlanmaktadır
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        Haberler Ekonomi İŞKUR’dan 45 bin TL hibe desteği! Kendi işini kuracak olanlara müjde! Başvuru şartları…