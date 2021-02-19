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    • 19.02.2021 11:26
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    Bankalarda Cuma depremi: Bankalar kredi musluklarını tıkadı! 19 Şubat , , , , , , ...

    Bankalarda Cuma depremi: Bankalar kredi musluklarını tıkadı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından enflasyon ve dolarizasyon riski nedeni ile zorunlu olarak atılan adımlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK 'nın bankalar üzerindeki baskıyı azaltması ile bankalar ne yazık ki kredi faiz oranlarını arttırmaya başladı. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. İşte 19 Şubat 2021 , , , Bankası, , , , , ve faiz oranları...

    takvim.com.tr
    Bankalarda Cuma depremi: Bankalar kredi musluklarını tıkadı!

    Bankaların kredi musluğu büyük bir süratle kapatılırken özellikle de konut almak için ağır davranan vatandaşlar büyük pişmanlık yaşadı. Ucuz kredi yarıyılını kaçıran kişiler için ev kredisi faiz oranları ile birlikte ne yazık ki konut sahibi olmanın da maliyette fazlalaştı. Kamu ve özel bankaların İhtiyaç, Taşıt veya Konut Kredisi güncel faiz oranlarını listeledik. Özellikle pandemi döneminde bankalardan en uygun faiz ile kredi almak için araştırma yapan vatandaşlar hangi banka ne kadar faiz oranı ile kredi verdiğini merak ediyor. İşte 19 Şubat 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...

    19 ŞUBAT 2021 BANKA KREDİ FAİZ ORANLARI

    ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

    - Tüketici kredisi: 1.58
    - Taşıt kredisi: 1.66
    - Konut kredisi: 1.47

    HALKBANK FAİZ ORANLARI

    - İhtiyaç kredisi: 1.77
    - Taşıt kredisi: 1.77
    - Konut kredisi: 1.52

    VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

    - Konut kredisi: 1.49
    - İhtiyaç kredisi: 1.79
    - Taşıt kredisi: 1.35

    GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI

    - İhtiyaç kredisi: 1.49
    - Konut kredisi: 1.49
    - Taşıt kredisi: 1.64

        İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

        - İhtiyaç kredisi: 1.50
        - Taşıt kredisi: 1.55
        - Ev kredisi: 1.40

        TEB FAİZ ORANLARI

        - İhtiyaç kredisi: 1.45
        - Taşıt kredisi: 1.49
        - Konut kredisi: 1.40

        QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

        - İhtiyaç kredisi: 1.33
        - Konut kredisi: 1.68
        - Taşıt kredisi: 1.61

        DENİZBANK FAİZ ORANLARI

        - İhtiyaç kredisi: 2.17
        - Tüketici kredisi: 2.17
        - Mortgage kredisi: 1.58
        - Taşıt kredisi: 1.74

        YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

        - İhtiyaç kredisi: 1.79
        - Taşıt kredisi: 1.60
        - Konut kredisi: 1.45

        AKBANK FAİZ ORANLARI

        - Direkt kredi: 2.03
        - İhtiyaç kredisi: 1.96
        - Taşıt kredisi: 1.51
        - Konut kredisi: 1.39


            EV ALMAK İSTEYENLER ELİNİ HIZLI TUTMALI!

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından enflasyon ve kurla mücadele konusunda daha sert adımlar atılabileceği uyarısı yapılırken bunun da faiz oranlarında yükselişe neden olabileceği belirtilirken ev almak isteyen kişilerin bu nedenle ellerini çabuk tutmaları ve kredi başvuru işlemlerini biran önce yapmaları tavsiye edildi.

            KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NASIL ALINIR?

            Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.

            KONUT KREDİSİ

            Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.

            Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.
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            Haberler Ekonomi Bankalarda Cuma depremi: Bankalar kredi musluklarını tıkadı! 19 Şubat Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, TEB, Yapı kredi, Garanti...