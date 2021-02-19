Bankaların kredi musluğu büyük bir süratle kapatılırken özellikle de konut almak için ağır davranan vatandaşlar büyük pişmanlık yaşadı. Ucuz kredi yarıyılını kaçıran kişiler için ev kredisi faiz oranları ile birlikte ne yazık ki konut sahibi olmanın da maliyette fazlalaştı. Kamu ve özel bankaların İhtiyaç, Taşıt veya Konut Kredisi güncel faiz oranlarını listeledik. Özellikle pandemi döneminde bankalardan en uygun faiz ile kredi almak için araştırma yapan vatandaşlar hangi banka ne kadar faiz oranı ile kredi verdiğini merak ediyor. İşte 19 Şubat 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...