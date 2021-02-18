Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,58 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,18 ile turizm oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 1.540,59 puandan tamamladı.