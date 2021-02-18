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    • Ekonomi
    • 18.02.2021 10:13
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    • 18.02.2021 10:13
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    Son dakika: güne yükselişle başladı | 18 Şubat 2021 BIST100 endeksi son durum

    Son dakika haberleri... 'da endeksi, güne yüzde 0,48 artışla 1.548,04 puandan başladı. Analistler, 'nın () dün yayımlanan toplantı tutanaklarının 'de enflasyonist endişeleri yatıştırdığını, buna karşın küresel pay piyasalarının hala yön arayışında olduğunu belirtti.

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,45 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 1.548,04 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,58 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,18 ile turizm oldu.

    Dün, satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 1.540,59 puandan tamamladı.

    Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımlanan toplantı tutanaklarının ABD'de enflasyonist endişeleri yatıştırdığını, buna karşın küresel pay piyasalarının hala yön arayışında olduğunu belirtti.

        Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararının yatırımcıların odağında olduğunu bildiren analistler, politika faizinde değişiklik beklenmediğini ancak karar metnindeki olası değişikliklerin piyasalardaki gidişat açısından önem arz ettiğini aktardı.

        Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve 1.582 seviyelerinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Borsa İstanbul güne yükselişle başladı | 18 Şubat 2021 BIST100 endeksi son durum