Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,45 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 1.548,04 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,58 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,18 ile turizm oldu.
Dün, satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 1.540,59 puandan tamamladı.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün yayımlanan toplantı tutanaklarının ABD'de enflasyonist endişeleri yatıştırdığını, buna karşın küresel pay piyasalarının hala yön arayışında olduğunu belirtti.