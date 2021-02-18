19 Şubat BİM aktüel katalog farklı ürünleriyle dikkat çekiyor. BİM marketlerinde aktüel ürünler satışa çıkmaya devam ediyor. Haftanın ürünleri alışveriş severler tarafından merak ediliyor. Haberimizden 19 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilir ve birbirinden hesaplı ürünleri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca fiyat bilgilerini de öğrenebilirsiniz.
19 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
55 inç UHD Smart TV: 3.399,00 TL
KUMTEL Çift Taraflı Büyük Isıtıcı: 129,00 TL
PUBG oyun setleri!
8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 119,00 TL
PHILIPS Buharlı Ütü: 269,00 TL