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    • 19.02.2021 00:02
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    PUBG ürünleri raflarda! 19 Şubat kataloğu! kataloğu bu hafta neler var?

    ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da dopdolu. 19 Şubat bu hafta da birbirinden güzel ürünler bulunduruyor. BİM marketlerinde birçok indirimli ürün müşterilere sunulacak. Türkiye’nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinden uygun fiyatlı ürünler satın alabilir, giyimden hobiye, elektronikten ev eşyasına kadar farklı yelpazedeki ürünleri bulabilirsiniz. İşte, 19 Şubat Cuma BİM aktüel katalog!

    takvim.com.tr
    BİM aktüel 19 Şubat kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var?

    19 Şubat BİM aktüel katalog farklı ürünleriyle dikkat çekiyor. BİM marketlerinde aktüel ürünler satışa çıkmaya devam ediyor. Haftanın ürünleri alışveriş severler tarafından merak ediliyor. Haberimizden 19 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilir ve birbirinden hesaplı ürünleri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca fiyat bilgilerini de öğrenebilirsiniz.

    19 ŞUBAT CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    55 inç UHD Smart TV: 3.399,00 TL

    KUMTEL Çift Taraflı Büyük Isıtıcı: 129,00 TL

    PUBG oyun setleri!

    8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 119,00 TL
    PHILIPS Buharlı Ütü: 269,00 TL
        Haberler Ekonomi PUBG ürünleri raflarda! BİM aktüel 19 Şubat kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var?