Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? KÇÖ kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Pandemi döneminde birçok işçi kısa çalışma ödeneği kapsamına alınırken, işçiler düzenli olarak bu ödemeleri alıyor. Ancak kısa çalışma sisteminin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Mart ayında normalleşme sinyallerinin verilmesiyle birlikte kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek sorusuna yanıt aranıyor. Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

17 Şubat Kabine toplantısında alınan kritik kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceğini belirtmişti. Ardından yeniden değerlendirme sonucunda ödemeler 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştı. Son karar ile ise kısa çalışma ödeneği mart ayı sonuna kadar uzatıldı.