Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.02.2021 20:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.02.2021 20:04
    ABONE OL

    Mart mı Mayıs mı? ne zaman bitecek? KÇÖ kısa çalışma ödeneği (parası) uzatıldı mı?

    uzatıldı mı? 2021 ? Kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yüzbinlerce çalışan devlet tarafından kısa çalışma ödeneklerinden faydalanabiliyor. Başkan Erdoğan’ın yaptığı kabine toplantısı sonrası açıklamaların ardından kısa çalışma ödeneğinin uzatılıp uzatılmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Erdoğan yaptığı açıklamada; “Mart ayı ile birlilkte kademeli normalleşmeye geçiyoruz. Sokak kısıtlamaları da aşamalı olarak kaldırılacak.” ifadelerini kullanmıştı. İş hayatında merak edilen konuların başında ise kısa çalışma ödeneğinin durumu yer alıyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? ?

    takvim.com.tr
    Mart mı Mayıs mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

    Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? KÇÖ kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Pandemi döneminde birçok işçi kısa çalışma ödeneği kapsamına alınırken, işçiler düzenli olarak bu ödemeleri alıyor. Ancak kısa çalışma sisteminin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Mart ayında normalleşme sinyallerinin verilmesiyle birlikte kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek sorusuna yanıt aranıyor. Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte detaylar…

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

    17 Şubat Kabine toplantısında alınan kritik kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceğini belirtmişti. Ardından yeniden değerlendirme sonucunda ödemeler 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştı. Son karar ile ise kısa çalışma ödeneği mart ayı sonuna kadar uzatıldı.

    Erdoğan'ın duyurduğu bir diğer haber ise nakdi ücret desteği oldu. Destek ödemeleri koronavirüs salgını sürecinde büyük önem taşıyor. Buna göre Kabine nakdi ücret desteğinin 17 Mart'a kadar uzatılmasına karar verdi.

    ÇİFTÇİLERE DE MÜJDE VERDİ

    Gübre destekleriyle ilgili çiftçilere de müjde veren Erdoğan, şunları kaydetti: "Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkartıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz."

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLİYOR?

        Geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği her ay düzenli olarak veriliyor. İşsizlik maaşı ödemesi ile aynı güne denk getirilen Kısa Çalışma Ödeneği genelde her ayın ilk haftası ve 5'inde veriliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada IBAN bilgisi olmayan ya da eksik bilgisi bulunan vatandaşlara ise PTT üzerinden ödeme yapılacağı paylaşılıyor.

        Bu nedenle şubat ayı Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi için yine 5 şubatta verilmesi öngörülüyordu. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği'nin 5 şubatta verilmesi kararlaştırıldı. Mart ayında da yine aynı tarihte verilmesi bekleniyor.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

        Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

        Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

        KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HESAPLAMA

        Binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin nasıl hesaplandığı işveren ve işçiler tarafından kontrol ediliyor. 26 Mart 2020'den bu yana binlerce kişi Kısa Çalışma Ödeneği almaya devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi ile ilgili kesin bir süresinin belirtilmemesi ise vatandaşları Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanıyor araştırmasına yönlendiriyor. Özellikle emeklilik süresini hesaplamak isteyen çalışanlar "Kısa Çalışma Ödeneği emeklilik süresini kısaltıyor mu" sorularıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi destek hattı ALO 170'ten yardım almaya çalışıyor.

        Kısa Çalışma Ödeneği hesaplanırken, çalışan kişinin 12 ay üzerinden prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Kısa Çalışma Ödeneği hesaplamasında dikkat edilen bir diğer hususta, Kısa Çalışma Ödeneği'nin aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemesi şartının koşulması. Bu şekilde hesaplanan ve başvuran iş yerlerinin işçilerine verilen Kısa Çalışma Ödeneği, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme olarak yapılıyor. Eğer iş yerinin tam olarak faaliyetinin durdurması söz konusu ise Kısa Çalışma Ödeneği üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Mart mı Mayıs mı? Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? KÇÖ kısa çalışma ödeneği (parası) uzatıldı mı?