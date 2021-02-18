Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? KÇÖ kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Pandemi döneminde birçok işçi kısa çalışma ödeneği kapsamına alınırken, işçiler düzenli olarak bu ödemeleri alıyor. Ancak kısa çalışma sisteminin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Mart ayında normalleşme sinyallerinin verilmesiyle birlikte kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek sorusuna yanıt aranıyor. Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte detaylar…
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?
17 Şubat Kabine toplantısında alınan kritik kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceğini belirtmişti. Ardından yeniden değerlendirme sonucunda ödemeler 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştı. Son karar ile ise kısa çalışma ödeneği mart ayı sonuna kadar uzatıldı.
Erdoğan'ın duyurduğu bir diğer haber ise nakdi ücret desteği oldu. Destek ödemeleri koronavirüs salgını sürecinde büyük önem taşıyor. Buna göre Kabine nakdi ücret desteğinin 17 Mart'a kadar uzatılmasına karar verdi.
ÇİFTÇİLERE DE MÜJDE VERDİ
Gübre destekleriyle ilgili çiftçilere de müjde veren Erdoğan, şunları kaydetti: "Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkartıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz."