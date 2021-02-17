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    'li iş adamı 'dan yatırım tavsiyesi: Altını işaret etti

    'li iş adamı , pandemi döneminin ardından özellikle tarıma ve altına yatırımın gelecekte kazandıracağını söyledi. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Altını işaret etti
    ABD'li ünlü işadamı Jim Rogers, yatırım tavsiyeleri verdi. Pandemi sürecinin, tarımın çok önemli olduğunu gösterdiğini belirten Rogers, "Dolayısıyla gıdaya yatırım kazandırır" dedi.

    Günümüzde düşüş gösteren altın ve gümüşün de orta ve uzun vadede kazandıracağını iddia eden Roger, "Petrolün yükseldiği döneme girdik. Bu da enerjinin de iyi getirisi olacağını gösteriyor" şeklinde konuştu.

    konusunda net açıklamalarıyla bilinen Rogers, şu iddiada bulundu: "Eğer Bitcoin'e yatırım yapıyorsanız, onun sıfıra gerileme ihtimalini de aklınızdan çıkarmayın. Bitcoin'de muhattap yok. Bitcoin'de patron kim?"



    GRAMI 403 LİRA

    Gram altın, dolar kurunun son 6 ayın en düşük seviyelerine gerilemesi ve küresel iyimserliğin artmasıyla 7 ayın en düşük seviyesi olan 403 lirayı gördü.

    Direktörü : altın 430 lira direncini kırarsa tekrar yukarı çıkabilir.

    Stratejisti : 'de enflasyondaki yükseliş altını pozitif etkiler.

    Stratejist : Uzun vadede yukarı hareketin başlaması için 450 lira üzerinde kalıcılık gerekiyor.

    Strateji Direktörü : 1810 dolardan düşük ons altında 1760 seviyesine kadar geri çekilme görülebilir.

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