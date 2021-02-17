ABD'li ünlü işadamı Jim Rogers, yatırım tavsiyeleri verdi. Pandemi sürecinin, tarımın çok önemli olduğunu gösterdiğini belirten Rogers, "Dolayısıyla gıdaya yatırım kazandırır" dedi.
Günümüzde düşüş gösteren altın ve gümüşün de orta ve uzun vadede kazandıracağını iddia eden Roger, "Petrolün yükseldiği döneme girdik. Bu da enerjinin de iyi getirisi olacağını gösteriyor" şeklinde konuştu.
Bitcoin konusunda net açıklamalarıyla bilinen Rogers, şu iddiada bulundu: "Eğer Bitcoin'e yatırım yapıyorsanız, onun sıfıra gerileme ihtimalini de aklınızdan çıkarmayın. Bitcoin'de muhattap yok. Bitcoin'de patron kim?"
GRAMI 403 LİRA
Gram altın, dolar kurunun son 6 ayın en düşük seviyelerine gerilemesi ve küresel iyimserliğin artmasıyla 7 ayın en düşük seviyesi olan 403 lirayı gördü.
Global Menkul Değerler Direktörü Engin Küçük: Gram altın 430 lira direncini kırarsa tekrar yukarı çıkabilir.
İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu: ABD'de enflasyondaki yükseliş altını pozitif etkiler.
Stratejist Cüneyt Paksoy: Uzun vadede yukarı hareketin başlaması için 450 lira üzerinde kalıcılık gerekiyor.
A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk: 1810 dolardan düşük ons altında 1760 seviyesine kadar geri çekilme görülebilir.
Günümüzde düşüş gösteren altın ve gümüşün de orta ve uzun vadede kazandıracağını iddia eden Roger, "Petrolün yükseldiği döneme girdik. Bu da enerjinin de iyi getirisi olacağını gösteriyor" şeklinde konuştu.
Bitcoin konusunda net açıklamalarıyla bilinen Rogers, şu iddiada bulundu: "Eğer Bitcoin'e yatırım yapıyorsanız, onun sıfıra gerileme ihtimalini de aklınızdan çıkarmayın. Bitcoin'de muhattap yok. Bitcoin'de patron kim?"
GRAMI 403 LİRA
Gram altın, dolar kurunun son 6 ayın en düşük seviyelerine gerilemesi ve küresel iyimserliğin artmasıyla 7 ayın en düşük seviyesi olan 403 lirayı gördü.
Global Menkul Değerler Direktörü Engin Küçük: Gram altın 430 lira direncini kırarsa tekrar yukarı çıkabilir.
İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu: ABD'de enflasyondaki yükseliş altını pozitif etkiler.
Stratejist Cüneyt Paksoy: Uzun vadede yukarı hareketin başlaması için 450 lira üzerinde kalıcılık gerekiyor.
A1 Capital Strateji Direktörü Mustafa Keskintürk: 1810 dolardan düşük ons altında 1760 seviyesine kadar geri çekilme görülebilir.