Borsa İstanbul'un 2020 yılını değerlendiren Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, "2020, Borsa İstanbul tarihinde başarılı bir yılı oldu. Tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimlerimize, en yüksek endeks değerlerimize ulaştık" dedi.
Borsa İstanbul'un güçlü operasyonel performansı, rekor finansal sonuçlar elde etmesini sağladı. Borsa İstanbul'un faaliyet gelirleri, 2,5 milyar TL'ye ulaşırken, net kâr ise geçen yıla göre yüzde 43 artış göstererek 1,4 milyar TL'yi aştı. Bu sonuçlarla Borsa İstanbul, tarihinde yeni bir rekora daha imza attı. Borsa'nın solo net kârı ise bir önceki yıla göre yüzde 127 düzeyinde artış gösterdi. Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla 2020 yılını değerlendirdi.
2020'yi bir "dayanıklılık testi" olarak nitelendiren Atilla, "Geriye baktığımızda, zorlukların üstesinden geldiğimizi ve hedeflerimizi aştığımızı gururla söyleyebilirim. 2020, Borsa İstanbul tarihinin performans açısından başarılı bir yılı oldu. Tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimlerimize, en yüksek endeks değerlerimize ulaştık. Emeği geçen çalışanlarımıza ve Borsa İstanbul'a güvenen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
YATIRIMCI SAYISI 2 MİLYONA ULAŞTI
Geçtiğimiz yıl içerisinde Borsa İstanbul'un yatırımcı sayısının yüzde 64 artarak 2 milyona ulaştığını aktaran Atilla, "Yeni yatırımcılarımızın bilinçlendirilmesi adına hazırladığımız tanıtıcı ve bilgilendirici içerikleri ve rehberleri sosyal medyanın gücünü de kullanarak milyonlarca kullanıcıya ulaştırdık. Bu değişimi yönetirken iş sürekliliğinde kesintisiz hizmet verebilmek için önlemler aldık, piyasaları erişilebilir kılacak ve özellikle bireysel yatırımcıyı koruyacak düzenlemeler yaptık" diye konuştu.