



Piyasalarda rekor hacimlere ulaşıldı Endeks rekorlarının peşpeşe geldiği 2020 yılında tüm piyasalarda tüm zamanların en yüksek işlem hacimleri yaşandı. Pay piyasasında günlük işlem hacmi rekoru olan 64,1 milyar TL hacme 12 Kasım'da ulaşılırken aynı gün kıymetli madenlerde de 4,2 milyar TL'lik günlük işlem hacmi rekoruna ulaşıldı. Borçlanma araçları piyasasında günlük işlem hacmi rekoru olan 6,7 milyar TL hacim 20 Nisan'da gerçekleşti, 1 Eylül'de ise 165,3 milyar TL'lik rekor repo hacmi oluştu. Türev piyasalarda günlük işlem hacmi rekoru olan 25,7 milyar TL'ye 19 Kasım'da ulaşıldı. Tüm bu rekorları değerlendiren Atilla, "Sermaye piyasası, yakın tarihin belki de en zorlu yılında, hem şirketler hem de refahlarını artırmak isteyen yatırımcılar için önemli bir fırsat kaynağı olduğunu gösterdi. 2020 yılında Borsa İstanbul'da toplam 1,1 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştiren 8 şirket kota alındı, 1.254 borçlanma aracı ihraç edilerek yaklaşık 200 milyar TL kaynak sağlandı." dedi.