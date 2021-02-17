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    • Ekonomi
    • 17.02.2021 22:25
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    • 17.02.2021 22:25
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    7 ay sonra bir ilk! En dipleri gördü adeta dağılıyor! fiyatları için flaş tahmin o tarih sonrası hızlıca...

    fiyatlarındaki düşüş hız kaybetmeden devam ederken yatırımcılar düşüşün ne kadar süreceğini merak ediliyor. Altın fiyatlarının seyri hakkında uzmanlardan önemli açıklamalar geldi. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin bir miktar daha devam edebileceğini ancak kalıcı olmasını beklemediğini söyledi. Memiş, aşı iyimserliğiyle beraber değerli metallerde yaşanan gerilemenin kalıcı olmayacağını ve yıl içinde yükselişlerini devam ettireceğini dile getirerek, "Bu öngörümüzü, Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerin 2021'de altın alımlarına devam etmesi, yeni teşvik paketlerinin açıklanması, düşük faiz politikaları, düğün sezonunda dünya genelinde fiziki altın talebinin artması gibi nedenlere bağlıyoruz." dedi.

    Altın fiyatları o tarihten sonra...

    7 ay sonra bir ilk! En dipleri gördü adeta dağılıyor! Altın fiyatları o tarih sonrası hızlıca değişeceği ifade ediliyor. Altın fiyatlarında her geçen gün yaşanan sert düşüşün ardından önceki aylarda altın alarak yatırım yapanlar soluğu kuyumcuda alıyor. Yatırım amaçlı altını olanlar ise uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Finans Analisti İslam Memiş fiyatların seyriyle ilgili "Dolar kurundan olumsuz yönde etkilenen altının gram fiyatının, 7 ayın en düşük seviyesi olan 405 liraya gerilediğini gördük. Biz, biraz daha geri çekilmelerin olabileceğini ancak gram fiyatında düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyoruz" dedi. Yıl içinde dolar kurunda olası toparlanmaların da altının gram fiyatını destekleyeceğine dikkati çeken Memiş, gram altının yazın 500 lira seviyesinin üzerini test edebileceğini tahmin etti.

    GRAM ALTIN 400 LİRANIN ALTINI TEST ETTİ

    Altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybı hızlanan gram altın, 400 liranın altını test etti.

    20 Temmuz 2020'den bu yana ilk kez 399 liraya gerileyerek 400 liranın altını gören gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 400,5 lirada dengelendi.

    Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

    Yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü güne taşıyan ABD 10 yıllık tahvil faizleri, son 4 işlem gününde yaklaşık 15 baz puan artarak Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,32'ye ulaştı. Dün 90,1 seviyelerini test dolar endeksi de şu sıralarda 91 seviyelerinde bulunuyor.

    Emtia fiyatlarındaki yükseliş trendinin küresel bazda enflasyonist baskıları artırabileceği endişesinin tahvil faizlerindeki çıkışın ana sebeplerden biri olduğunu belirten analistler, söz konusu harekete paralel artan dolar talebinin de dolar endeksinde yukarı yönlü hareketi desteklediğini kaydetti.

    Analistler, artan enflasyonist beklentiler ve küresel bazda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasında gözlemlenen hızlanmanın yatırımcıları getiri arayışına yönelttiğini ifade etti.

    Analistler, altının ons fiyatının 1.760 desteğini aşağı yönlü kırması halinde 1.720 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini, yukarı yönlü hareketlerde ise 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

    Ekonomi yönetiminin "piyasa dostu" politikalarıyla TL'deki değer kazancının devam ettiğini aktaran analistler, bu durumun altının gram fiyatını baskılayan en önemli etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

    Analistler, dolar kurunda 6,85 seviyesinin önemli destek olduğuna işaret ederek, gram altının 400 lira seviyesinin altında kalması halinde 360-380 lira bölgesini test edebileceğini söyledi.

        "GERİ ÇEKİLME BİRAZ DAHA DEVAM EDEBİLİR AMA KALICI OLMAZ"

        Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin bir miktar daha devam edebileceğini ancak kalıcı olmasını beklemediğini söyledi.

        Memiş, aşı iyimserliğiyle beraber değerli metallerde yaşanan gerilemenin kalıcı olmayacağını ve yıl içinde yükselişlerini devam ettireceğini dile getirerek, "Bu öngörümüzü, Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerin 2021'de altın alımlarına devam etmesi, yeni teşvik paketlerinin açıklanması, düşük faiz politikaları, düğün sezonunda dünya genelinde fiziki altın talebinin artması gibi nedenlere bağlıyoruz." dedi.

        Kısa vade için 1.780-1.850 dolar aralığına sıkışan altının ons fiyatının, yıl içinde 2 bin dolar seviyesinin üzerini test edeceğini tahmin ettiklerini aktaran Memiş, geçen yıl altın fiyatlarını destekleyen faktörlerin bu yılda da devam ettiğini kaydetti.

        Memiş, yurt içi piyasalarda dolar/TL'nin gerilemesinin, altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğuna işaret ederek, "Dolar kurundan olumsuz yönde etkilenen altının gram fiyatının, 7 ayın en düşük seviyesi olan 405 liraya gerilediğini gördük. Biz, biraz daha geri çekilmelerin olabileceğini ancak altının gram fiyatında düşüşlerin kalıcı olmayacağını tahmin ediyoruz. Çünkü fiziki altın talebi hem altının gram hem de altının ons fiyatında yıl içinde yükselişlerini destekleyebilir." ifadelerini kullandı.

        "ÖZELLİKLE ALTIN BORCU OLANLA DÜŞÜŞLERİ YAKINDAN TAKİP ETMELİ"

        Yıl içinde dolar kurunda olası toparlanmaların da altının gram fiyatını destekleyeceğine dikkati çeken Memiş, altının gram fiyatının, yaz aylarında tekrar 500 lira seviyesinin üzerini test edebileceğini tahmin etti.

        İslam Memiş, altın fiyatlarındaki gerilemenin yatırımcısına alım fırsatı sunduğunu ifade ederek, "Özellikle altın borcu olan, düğün yapacak vatandaşlarımızın düşüşleri yakından takip etmeli ve alım fırsatlarını değerlendirmeli. Dolar kuruna bağlı olarak baskılanma belki bir miktar daha sürebilir ancak orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurduğumuzda, altının gram fiyatının yatırımcısını üzmeyeceğini tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

            ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

            İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

            SALI ÇARŞAMBA
            Alış Satış Alış Satış
            24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 404,20 404,40 398,00 398,20
            Cumhuriyet Ata Lira 2.664,00 2.685,00 2.623,00 2.644,00
            22 Ayar Bilezik(Gr.) 368,60 372,60 363,00 367,00
            Lira(Tam) Ziynet 2.603,00 2.623,00 2.563,00 2.583,00
            Yarım Ziynet 1.302,00 1.312,00 1.282,00 1.292,00
            Çeyrek Ziynet 651,00 656,00 641,00 642,00

            KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

            Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,53 azalışla 398,20 liradan tamamladı.

            İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 642,00 lira, Cumhuriyet altını 2.644,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,53 düşüşle 398,20 liradan işlem gördü.

            ALTININ KİLOGRAMI 404 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

            Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 404 bin liraya yükseldi.

            Altın piyasasında, en düşük 401 bin 280 lirayı, en yüksek ise 405 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 404 bin liradan tamamladı.

            KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 461 milyon 708 bin 711,46 lira, işlem miktarı ise 1.156,66 kilogram oldu.

            Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 483 milyon 24 bin 19,20 lira oldu.

            Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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            Haberler Ekonomi 7 ay sonra bir ilk! En dipleri gördü adeta dağılıyor! Altın fiyatları için flaş tahmin o tarih sonrası hızlıca...