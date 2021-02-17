Son dakika: Dolandırıcılar bunu da yaptı! İkinci el araba alırken bunlara dikkat!

KAZALARDA ÖLÜM RİSKİ DAHA FAZLA

Bu işlemin kazalarda ciddi ölüm riskini arttığının altını çizen Yazaroğlu, "Ön ve arka kısımları başka araçların kesilmiş parçaları olduğu için bir sonraki kazada kaynak yerlerinden kırılarak çok yüksek oranda ölüm riski taşır.

Adeta ortasından kesilmiş bir ayakkabının tekrar yapıştırılması gibi, ek yapılan kaynaklı kısımlarından araç ikiye ayrılır" uyarısını yaptı.