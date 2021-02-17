Mesela, sadece turizm tarafını ele alalım. Niye turizme ayrı bir parantez açıyorum? Çünkü, bizde turizm gelirleri hem büyümeye hem de cari açığın finansmanında önemli rol oynuyor. Turizm gelirleri geçen yıl yerlerde sürünüyordu. 2019'da neredeyse cari açık kadar turizm geliri (30 milyar doların üzerinde) elde ederken, 2020'de bu rakam 10.9 milyar dolara düştü. Turizmdeki çöküş birçok sektörü de etkiledi. Peru, Brezilya, Meksika, Güney Afrika gibi ülkeler açısından turizm geliri bu kadar hayati önemde olmayabilir.





Ya da Fransa, İngiltere, Almanya, Japonya, ABD gibi ülkelerde… Bizde ise turizm gelirlerindeki 1 birimlik artış bile cari işlemler açığını azaltıyor. Araştırmalara göre, turizm gelirleri 1 milyar dolar attığında cari işlemler açığı 3.08 milyar dolar azalıyor. Gelir azaldığında ise açık artıyor. Açığı kapatmak için mecburen rezervden kullanıyorsun.

Velhasıl, sadece turizmden kaynaklı rezerv kaybının büyüklüğünü bir düşünsenize...

Rakamlar rezervin kimsenin cebine girmediği gerçeğini anlatıyor, tabii anlamak isteyene…





DÖVİZDEKİ DÜŞÜŞÜ FIRSATA MI ÇEVİRDİLER?



Döviz kurları bir süredir düşüyor. Hatta 7 TL'lik psikolojik sınırın altına kadar gerilemiş durumda… Uluslararası finans kuruluşları ve yorumcular ısrarla TL'nin daha da değer kazanacağını söylüyor.



YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN